Rafael van der Vaart: 'Jullie luisteren niet, hoe vaak heb ik hier gezeten en dit gezegd?'

Rafael van der Vaart heeft zondagavond na de historische nederlaag van Ajax in De Klassieker opnieuw herhaald hoe slecht hij de selectie van de Amsterdammers vindt. De analist van de NOS denkt dat er voor geen enkele trainer te presteren valt met de huidige selectie van de nummer zes van de Eredivisie.

"Het is echt niveau nul", steekt Van der Vaart van wal in de uitzending van Studio Voetbal. "Je kan er elke trainer op los laten, maar het heeft gewoon geen zin. Dat is heel pijnlijk, maar wel de realiteit", legt Van der Vaart. "Ook nog eens spelers zonder vertrouwen. Eigenlijk was ik niet eens verbaasd dat dit gebeurde", zegt Van der Vaart, die in de uitzending toegaf dat hij liever thuis was gebleven in plaats van dat hij de wanvertoning van zijn geliefde Ajax ging nabespreken met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Jeroen Stekelenburg.

In de uitzending confronteert Van der Vaart bovenstaand genoemde tafelgasten met uitspraken uit het verleden: "Hoe vaak heb ik hier gezeten dat jullie zeiden: trainer dit, trainer dat. Nee, er is voor 117 miljoen uitgegeven", zegt Van der Vaart, die vindt dat de oorzaak volledig bij de zwakte van de huidige Ajax-selectie ligt: "Jullie luisteren niet. Ik zit naar mijn club te kijken en denk: met dit figuur, kan ik dit beter."

NOS-verslaggever Stekelenburg is het niet met de oud-middenvelder van Ajax eens, aangezien in zijn ogen trainers meer moeten kunnen met het huidige Ajax dan nu gepresteerd wordt: "Ik denk dat er veel meer uit de selectie te halen valt", is de journalist van mening.

