Van der Gijp trekt keiharde conclusie over Frenkie de Jong: 'Hij wordt geen Europese topspeler'

René van der Gijp heeft woensdagavond in de uitzending van Vandaag Inside zijn conclusie getrokken over . De middenvelder werd dinsdag uit de Champions League geknikkerd door Paris Saint-Germain en maakte in die wedstrijd geen daverende indruk. Van der Gijp stelt dat De Jong tekort voor de absolute wereldtop.

De Catalanen verloren in hun tijdelijke stadion, Lliuís Companys, met harde cijfers (1-4) van PSG en lopen daardoor een plek in de halve finale van het miljardenbal mis. De Jong kon het spel op het middenveld niet naar zich toetrekken, zo zag Gijp. “Ik zat te denken: wat is nou een Europese topspeler? Dat is een speler die het op dít soort momenten vaak doet”, begint de analist bij Vandaag Inside, die Luka Modric, Toni Kroos en Jude Bellingham als voorbeelden aanhaalt.

Artikel gaat verder onder video

“Kijk, (Kylian, red.) Mbappé doet het niet iedere keer als het erom draait, maar wel héél vaak. In tachtig procent van de gevallen. Frenkie doet het in tien procent van de gevallen. Tot nu toe heeft hij nog niet aangetoond een Europese topspeler te zijn”, is Van der Gijp hard. “Hij is gewoon een goede speler, maar de (Andres, red.) Iniesta’s van deze wereld waren véél vaker beslissend.”

De oud-voetballer vindt dat De Jong het nalaat om Barcelona op sleeptouw te nemen zodra ze het moeilijk krijgen. “De laatste stap naar de top maakt hij niet”, stelt Johan Derksen. “Ik had er meer van verwacht. We hebben wel eens de discussie gehad of hij net zo goed als Modric kan worden. Maar nee, dat gaat niet gebeuren”, reageert Gijp.

