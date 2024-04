René van der Gijp ziet nog maar één optie in Nederland voor Mohamed Ihattaren

De analisten van Vandaag Inside vrezen dat niet meer op topniveau zal voetballen. Johan Derksen denkt dat zijn toekomst in het amateurvoetbal kan liggen, maar René van der Gijp ziet nog één club in de Eredivisie die een helpende hand zou kunnen reiken.

Slavia Praag maakte zondag bekend dat het contract van Ihattaren is ontbonden. De club meldde dat Ihattaren zich in het bijzijn van zijn familie wil gaan richten op zijn carrière. Daar is Derksen sceptisch over. “Ik las dat Ihattaren dicht bij huis wil voetballen. Dan denk ik: dat wordt Spakenburg. Er is geen Nederlandse club meer die aan die jongen begint. Hij is overal weggestuurd. Als Almere City het niet probeert met ‘m, dan is het afgelopen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Derksen is het juist géén goed idee dat Ihattaren zich in het bijzijn van zijn familie richt op zijn loopbaan. “Zijn eigen omgeving is juist dodelijk voor hem. Hij zit met zijn broers, die de baas over hem spelen en meedelen in de poen. En al die louche vriendjes in Utrecht. Dan kun je je carrière vergeten.”

Van der Gijp denkt dat FC Utrecht, de club uit de geboortestad van Ihattaren, er goed aan kan doen om de aanvaller op te bellen. “Als ik Utrecht was, zou ik het aan hem overlaten. Ik zou hem niet bellen om hem over te halen, maar zeggen: ‘Lieve jongen, mocht jij je carrière nieuw leven in willen blazen, dan ben je altijd welkom. Heb je geen zin, even goede vrienden.” Derksen heeft zijn twijfels. “Hij geeft denk ik ook een hoop onrust. Mensen ergeren zich aan hem.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Jans gooit direct na duel tegen Feyenoord eigen speler voor de bus wegens hele domme beslissing

Ron Jans baalt van de nederlaag van FC Utrecht tegen Feyenoord en bekritiseert een van zijn eigen spelers.