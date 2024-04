Dramatisch verhaal Roma-supporter dat De Rossi bereikte blijkt compleet bij elkaar gefantaseerd

Een dramatisch verhaal van een supporter van AS Roma, dat trainer zelfs door trainer Daniele De Rossi werd opgepikt, blijkt bij elkaar gefantaseerd te zijn. De fan belde enkele dagen geleden in bij een radioprogramma, waarin hij vertelde terminaal ziek te zijn en op 22 mei, de dag van de Europa League-finale, euthanasie zou laten plegen.

De man, die zich voorstelde als Edoardo, vertelde in de radioshow van Tele Radio Stereo in tranen dat hij alle voorbereidingen al had getroffen om op de dag van de eindstrijd, die in het Ierse Dublin gespeeld wordt, in Zwitserland geëuthanaseerd te worden. Hij sprak daarbij de wens uit dat zijn favoriete club eerder die dag beslag zou leggen op de Europa League. Roma is nog altijd in de race voor de tweede Europese clubprijs: donderdagavond wacht de return tegen competitiegenoot AC Milan in de kwartfinale. Vorige week eindigde de heenwedstrijd in San Siro in een 0-1 overwinning voor de Romeinen.

Artikel gaat verder onder video

De emotionele woorden van Edoardo bereikten dus zelfs Roma-trainer Daniele De Rossi. De oud-middenvelder deed zelfs een oproep aan de fan om zich bij de club te melden, aangezien niemand ook maar enig idee had wie de man precies was. "Edoardo, neem contact met ons op, we zoeken je", zei De Rossi woensdag op een persconferentie waarin vooruit werd geblikt op de return in het Stadio Olimpico.

Het Italiaanse persbureau Adnkronos kreeg de waarheid echter boven tafel: Edoardo is wel degelijk ziek, maar zeker niet terminaal en van euthanasie is dan ook geen enkele sprake. "Als ik een fout heb gemaakt, dan was het zeggen dat mijn ziekte terminaal is, maar ik heb mezelf nog wel verbeterd. Het is niet terminaal, maar wel chronisch en dus niet te genezen, ik leef er al jaren mee en ik moet naar het buitenland voor experimentele behandelingen. Maar ik ga niet naar Zwitserland", reageert de man zelf tegenover het persbureau. "Ik had niet gedacht dat er zoveel aandacht voor zou komen", antwoordt Edoardo op de vraag waarom hij heeft gelogen. "Ik deed het omdat ik het grappig vond dat, zelfs in de pijnlijke situatie waarin ik zit, mijn eerste gedachte altijd naar Roma uitgaat. Ik maak altijd grappen, dat helpt me erdoor."

