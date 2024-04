Sierd de Vos onthult droomgast en wil dolgraag op stap met international van Nederlands elftal

Sierd de Vos zou maar al te graag eens op stap gaan met om meer over de aanvaller van Atlético Madrid te weten te komen, zo geeft de commentator aan in het programma Kick 't Met van Ziggo Sport. De Vos vindt de aanvalsleider van het Nederlands elftal een heel bijzondere speler.

In het programma Kick 't Met krijgt De Vos de vraag wat hij in de toekomst nog graag zou doen. Zijn reactie daarop is duidelijk: "Vroeger ging je met een cameraman naar een wedstrijd en sprak je met een speler voor of na de wedstrijd af. Je zat dan bij de speler thuis, dat is het mooiste wat er is", zegt De Vos. "Ik zou wel eens met Memphis twee dagen op stap willen, dat lijkt mij heel bijzonder."

De 64-jarige werknemer van Ziggo Sport merkt dat de buitenwereld nog niet heel veel van Memphis weet, wat hij graag met de aanvaller van Atlético Madrid in beeld zou brengen: "Memphis doet al zo'n elf jaar mee in de top, maar er is eigenlijk niet heel veel van bekend. Ik hoorde een week geleden dat zijn broer acht jaar in de gevangenis had gezeten. Dit is echt een hele bijzondere speler", is De Vos van mening.

Wel weet De Vos, gezien zijn ervaringen in de sportjournalistiek, dat tijden zijn veranderd en het moeilijker is geworden om uitgebreid met voetballers te spreken: "Memphis is wel heel aardig en spontaan. Hij is helemaal zichzelf, maar het is tegenwoordig heel erg moeilijk, want het voetbal is heel erg onpersoonlijk geworden", doelt De Vos op het in contact komen met voetballers rondom wedstrijden: "Als een speler geen zin heeft, hoeft hij niet meer te komen."

