Uiterst donker scenario mogelijk bij Ajax: ‘Dan ben je weer maanden en maanden verder’

Sjoerd Mossou houdt er rekening mee dat het nog lang héél onrustig kan blijven bij Ajax. De huidige nummer vijf van de Eredivisie moet na de schorsing en het mogelijke ontslag van Alex Kroes op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Volgens Mossou zijn er twee scenario’s denkbaar: óf Ajax stelt tijdelijk een soort ‘tussenpaus’ aan, óf er ontstaat weer een soort ‘politieke veldslag’.

De Amsterdammers hoopten met de aanstelling van Kroes voor rust en duidelijkheid te kunnen zorgen. De geboren Utrechter begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn functie en boog zich in de afgelopen weken al over agendapunten als het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar kreeg vlak voor het afgelopen weekeinde te horen dat de Raad van Commissarissen geen vertrouwen meer had in een verdere samenwerking. Reden: Kroes kocht een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen en heeft zich volgens de club daarmee schuldig gemaakt aan handel met voorwetenschap.

Artikel gaat verder onder video

Kroes werd met onmiddellijke ingang geschorst en keert naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer terug in de Johan Cruijff ArenA. Wat nu? “Er zijn twee scenario’s denkbaar”, begint Mossou in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Het eerste is dat de kruiddampen gewoon neerdalen en dat er een soort interim-directeur komt, bijvoorbeeld Michael Kinsbergen ofzo, en die gaat dan de rust weer herstellen. Dat is voor Ajax denk ik het best denkbare scenario. Niet voor Alex Kroes, maar wel voor Ajax. Zeker op de korte termijn. Binnen de lange termijn weet je dat natuurlijk nooit.”

Maar volgens Mossou moet men in Amsterdam en omgeving er ook rekening mee houden dat het gedoe rond de persoon van Kroes nog een hele lange nasleep gaat krijgen. “Er is ook een scenario denkbaar dat dit het begin is van wéér een soort politieke veldslag. Het is algemeen bekend dat er in de bestuursraad van Ajax, dat is zeg maar het orgaan boven de RvC, nog altijd veel steun is voor Kroes. Daar zitten heel veel mensen in waar hij een band mee heeft, die voor zijn komst waren om het zo maar te zeggen. Daaronder zit de RvC en dat is natuurlijk het orgaan dat hem buiten heeft gewerkt. Tussen die twee bestuurslagen zit nogal wat frictie. Het zou dus kunnen dat de boel nóg een keer in de fik gaat, voor de zoveelste keer. En dat is als de bestuursraad zich tegen de RvC keert en de RvC, dat kunnen ze formeel, afzet en een nieuwe RvC gaat installeren. Dan ben je weer maanden en maanden verder.”

Rapport over Mislintat

De frictie tussen de RvC en Kroes volgens Mossou al met het KPMG-onderzoek naar Sven Mislintat. De Duitser begon vorig jaar mei aan zijn functie als technisch directeur en gaf in de zomerse transferwindow voor meer dan honderd miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar weinig nieuwkomers zijn een aanwinst gebleken. De NOS publiceerde in september een onderzoek waarin stond dat Mislintat zich mogelijk schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling. Zo zou hij de Kroatische verdediger Borna Sosa via een zakenrelatie naar Ajax hebben gehaald. Mislintat werd op 24 september op straat gezet en het onderzoek is inmiddels afgerond, maar de uitkomsten zijn nog niet gepubliceerd.

“Aan Kroes is gevraagd of hij dat onderzoek naar buiten toe wilde steunen en uitdragen als soort rapport namens de club. Nou, dat wilde hij absoluut niet”, aldus Mossou. “Wat ook wel iets zegt over wat hij vindt van dat rapport. Daar ontstond al eerder, net toen hij was begonnen, gedoe over.” Dat kwam ook al naar voren in een opiniestuk van Mossou. “Al vlak vóór zijn eerste werkdag vroeg de Raad van Commissarissen van Ajax of Kroes het inmiddels afgeronde KPMG-rapport over de ontslagen technisch directeur wilde steunen, al was het maar richting de buitenwereld. Kroes weigerde, vond het een flutrapport en vertelde het controlerend orgaan dat ze de conclusies zelf maar moesten verdedigen”, zo schreef de verslaggever.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.