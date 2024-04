Mossou ziet spectaculaire terugkeer wel zitten: 'Dat is natuurlijk altijd een feest, zeker bij Ajax'

Sjoerd Mossou is een groot voorstander van een terugkeer van Louis van Gaal in de Eredivisie. De voormalig hoofdtrainer van onder meer FC Barcelona en Bayern München werd de afgelopen dagen door Andries Jonker en Hugo Borst naar voren geschoven als ideale kandidaat om met ingang van volgend seizoen voor de groep te staan bij Ajax. Een rentree van de voormalig bondscoach op de Nederlandse velden lijkt vooralsnog niet aanstaande, maar Mossou denkt dat Van Gaal voor Ajax zeker geen gekke optie zou zijn.

Het is onrustig in Amsterdam en dat is nog zachtjes uitgedrukt. Ajax boekte afgelopen zondag weliswaar een belangrijke overwinning op FC Twente in de strijd om plek vijf, maar de donkere wolken boven de Johan Cruijff ArenA zijn zeker nog niet verdreven. De Amsterdammers zitten momenteel zonder algemeen én technisch directeur en zijn voor volgend seizoen ook nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens Jonker zou de terugkeer van Van Gaal op de bank de rust kunnen terugbrengen en Borst ziet een rentree van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal ook wel zitten.

Mossou wordt eveneens enthousiast van de gedachte dat Van Gaal weer aan het werk gaat in Nederland. “Ik zou niets liever willen Etienne”, zegt Mossou in gesprek met Etienne Verhoeff in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “En niet vanuit een soort supportersperspectief of door een supportersbril, maar gewoon vanuit ons eigen belang. Wij hebben Louis natuurlijk altijd nodig. We kunnen hem altijd gebruiken. Al wordt hij trainer van Telstar of van NEC, dat maakt op zich niet uit. Maar als hij in de Eredivisie terugkeert, is dat natuurlijk altijd een feest. Zeker bij Ajax.”

Van Gaal stond in eind jaren negentig van de vorige eeuw al voor de groep in Amsterdam en kroonde zich met Ajax niet alleen tot de beste van Europa, maar van de hele wereld. De oud-trainer van ook AZ, FC Barcelona en Bayern München is sinds afgelopen najaar technisch adviseur van de raad van commissarissen van Ajax. Zowel Jonker als Borst ziet Van Gaal graag weer aan de slag gaan op het trainingsveld en volgens laatstgenoemde zou diens gezondheid hem niet de weg zitten. “Ik begreep dat het met zijn gezondheid relatief goed gaat, maar ik heb geen idee of hij het écht zou willen en onder welke voorwaarden”, zegt Mossou. “Dat moeten we allemaal even afwachten, maar ik snap de gedachte op zich wel.”

Het is een grote puinhoop bij Ajax en Mossou denkt dat de club er verstandig aan zou doen om voor ‘veiligheid’ te kiezen. Volgens Mossou moet de huidige nummer vijf van de Eredivisie ernaar streven om ‘stabiliteit’ te hebben en ‘zo weinig mogelijk’ risico’s nemen. “Dán is Van Gaal misschien de veiligste keuze. Hij heeft de steun van het publiek, hij heeft de ervaring. De gedachte is niet onlogisch natuurlijk. Bij elke andere trainer die beschikbaar is neem je toch weer een groot risico, zeker in de situatie waarin Ajax nu zit, met een hele onzekere transferzomer. Nu Kroes voorlopig nog niet terug is, wordt dat ook weer een soort experiment, met alle risico’s van dien. Dan is een trainer als Van Gaal misschien de minst slechte optie”, zo klinkt het.

