Spelers staan achter 'goede jongen' Brenet: 'Criminelen horen in de cel en dat is Joshua niet'

De spelers van FC Twente balen ervan dat niet meer bij de club onder contract staat. De Tukkers ontbonden het contract van de verdediger nadat hij een cel- en taakstraf aan de broek had gekregen. Het contract liep deze zomer af.

Myron Boadu maakte de enige goal in het duel van afgelopen weekend, thuis tegen Heracles (1-0). De nieuwe spits vierde zijn doelpunt zoals Brenet dat zou doen: met de handen als vuist gekruist voor de borst en dan naar beneden. “Het was een ode aan Josh”, vertelde de huurling van AS Monaco aan het Algemeen Dagblad. “In een korte tijd hebben we een heel mooie band gekregen. Josh was degene die tegen me zei toen ik niet speelde: blijf rustig, zorg dat je honderd procent fit wordt, dan ga je vanzelf spelen en goals maken.”

Andere spelers gaven aan dat ze door de gebeurtenissen rondom de club mogelijk minder goed speelden tegen Heracles. Zo zei rechtsbuiten Daan Rots: “Ik wil altijd extra graag winnen van Heracles, maar het echte derbygevoel was er niet door alle gebeurtenissen. Onze voorbereiding was totaal anders. We gaan een hele belangrijke fase van het seizoen in en dan valt opeens een superbelangrijke kracht weg. Een jongen met wie ik een speciale connectie had aan de rechterkant. Zijn plotse vertrek heeft ons niet geholpen in de aanloop naar deze wedstrijd.”

Aanvoerder Robin Pröpper was het met Rots eens dat een belangrijke speler opeens uit de groep is weggevallen en er daardoor een puzzelstukje leek te ontbreken. Hij heeft begrip voor het besluit van Twente, maar ziet Brenet niet als een crimineel. “We kennen Josh, we weten dat hij in de kern een heel goede jongen is. En als je dan zijn vergrijpen ziet waarvoor hij nu is veroordeeld... Ricky (Van Wolfswinkel, red.) zei deze week: ‘Criminelen horen in de cel en dat is Joshua niet'.”

Eerder reageerde Ricky van Wolfswinkel al in een interview op het vertrek van Brenet. Zijn quotes, die via de link hieronder te lezen zijn, werden hem door FC Twente-fans niet in dank afgenomen. De vervangers van Brenet, Alfons Sampsted en Youri Regeer, konden overigens niet echt overtuigen tegen Heracles.

