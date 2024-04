Supportersclub Ajax doet dringende oproep aan medesupporters en begint over Aston Villa-thuis

AFCA Supportersclub hoopt dat de Ajax-supporters in de laatste fase van het seizoen vol achter de ploeg van trainer John van ’t Schip blijft staan. Hoewel Ajax al weken matig voor de dag komt en FC Twente en AZ nog altijd een grote voorsprong hebben, lijkt er toch weer enigszins sprake te zijn van hoop na het puntenverlies van de ‘concurrenten’.

Van ’t Schip loodste Ajax van de achttiende naar de vijfde plaats en kreeg zelfs de plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League weer in het zicht. Maar na een aantal zeer teleurstellende resultaten in de Eredivisie lijkt de vijfde plaats het hoogst haalbare. De achterstand op nummer drie FC Twente is immers dertien punten en AZ heeft er momenteel acht meer. Zowel FC Twente als AZ kwam woensdagavond al in actie. Beide ploegen lieten punten liggen: FC Twente speelde met 3-3 gelijk in Heerenveen, AZ verloor met 5-0 bij Heracles.

Artikel gaat verder onder video

Dat is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. “Ook in deze tijden blijft de bal rollen. Gisteren en eergisteren (woensdag en dinsdag, red.) hebben directe concurrenten voor een zo hoog mogelijke notering op de ranglijst van de Eredivisie punten verspeeld”, klinkt het op de Facebook-pagina van AFCA Supportersclub, dat ook doelt op het gelijkspel van NEC tegen Fortuna Sittard. Ajax is er alles aan gelegen om de vijfde plaats in handen te houden en kan wat dat betreft donderdagavond goede zaken doen. Bij winst op Go Ahead Eagles wordt de voorsprong op nummer zes NEC vier punten. “In de laatste wedstrijden van dit seizoen heeft Ajax 1 alle support keihard nodig. We hebben de afgelopen tijd laten zien deze steun te kunnen brengen”, zo klinkt het.

“Denk bijvoorbeeld aan de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. We hopen dat het team ook vanavond en de andere resterende wedstrijden op deze support kan rekenen. Er is namelijk een gezamenlijk doel: zo hoog mogelijk eindigen in de competitie”, valt er te lezen. Of Ajax donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles een beetje kan rekenen op support van de achterban, zal nog moeten blijken. Een paar uur voor de aanvang van de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA zijn er nog veel tickets te verkrijgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag is spijkerhard voor Alex Kroes wegens plegen van vermeend strafbaar feit

Michael van Praag reageert op het nieuws rondom Alex Kroes, die door de Raad van Commissarissen van Ajax per direct geschorst is.