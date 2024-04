Theo Janssen ergert zich aan de massale kritiek van Nederlanders op één speler

keert woensdagavond tegen Paris Saint-Germain terug in de basiself van Barcelona. Theo Janssen is in aanloop naar het Champions League-duel van de Catalanen met de Franse grootmacht lyrisch over de Nederlandse middenvelder.

De Jong kwam vanwege een enkelblessure voor het laatst in actie op 3 maart, maar Janssen verwacht niet dat de middenvelder lang nodig zal hebben om terug te keren op topiveau. “Hij is een speler die van nature een bepaalde gave heeft. Hij zal veel aan de bal komen, ballen opeisen en er vooral voor zorgen dat Barça beter zal opbouwen. Daar bemoeit hij zich heel erg mee”, zegt de analist en oud-middenvelder vanavond bij RTL7. “Hij zal vertragen, hij zal versnellen: een beetje zoals we hem kennen.”

Janssen hekelt de kritiek in met name Nederland op De Jong. “Nederlanders zeggen heel vaak: hij scoort zo weinig. Dat is ook vrij logisch, want hij speelt ook op een positie waarop hij ook niet veel hoeft te scoren. Hij moest juist aanvallers aan het werk zetten. En dat hij heel erg goed. Ik vind het serieus raar dat Nederlanders weleens roepen dat hij niet zo goed is.”

Collega-analist Rafael van der Vaart is bij Ziggo Sport kritischer op De Jong. “Ik ben een enorme fan van hem. Hij is een waanzinnige speler, dat ziet iedereen. Maar ik vind dat hij meer moet doen: doelpunten, assists. Iets meer. Dat draaien op je eigen helft, heb ik nu wel gezien. Je moet echt naar voren: hij moet de bal naar voren spelen en de openingen zien te creëren. Dat kan hij, dat weet ik zeker, maar ik vind dat dat er nog te weinig uitkomt. Hij verliest bijna nooit de bal, maar de echte splijtende pass zie je eigenlijk bijna nooit.”

