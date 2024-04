‘Trainersvacature bij Vitesse: opvolger Sturing buigt zich over aanbieding’

John van den Brom heeft een aanbieding gekregen om komend seizoen trainer van Vitesse te worden, schrijft De Telegraaf. De clubloze trainer is zich op dit moment aan het buigen over het voorstel.

Volgens De Telegraaf is Van den Brom momenteel aan het nadenken of hij de aanbieding van Vitesse moet accepteren. Toch zal de trainer daarbij niet alleen afhankelijk zijn van zijn eigen keuze. De kans is namelijk aanwezig dat Vitesse vanaf volgend seizoen niet meer bestaat.

Vitesse kreeg vorige week een straf van achttien punten in mindering van de licentiecommissie van de KNVB, waarmee de Arnhemmers degradatie niet meer kunnen voorkomen. Hoewel er nog geen beslissing is genomen over de licentie van Vitesse voor volgend seizoen, zorgt een naderend faillissement ervoor dat deze mogelijk niet verstrekt zal worden.

Van den Brom is in het verleden al actief geweest voor Vitesse. In het seizoen 2011/2012 was hij al oefenmeester van de Arnhemmers en leidde hij zijn ploeg naar de zevende plaats. Eerder kwam Van den Brom als speler tussen 1986 en 1993 en tussen 1996 en 2001 voor Vitesse uit.

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland zijn niet van plan om Vitesse de helpende hand te reiken.