Verlenging bij Manchester City - Real Madrid gaat voor Haaland zeer pijnlijk van start

Voor Manchester City-aanvaller is de verlenging van de return tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League met een domper van start gegaan. De Noor, die na de heenwedstrijd in Madrid veel kritiek over zich heen kreeg, heeft ook in het eigen Etihad niet kunnen scoren en is door zijn trainer Josep Guardiola vlak voor de start van de extra dertig minuten naar de kant gehaald. Haaland kwam ook in de return niet of nauwelijks in het spel voor.

Haaland maakte in de zomer van 2022 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester City en had niet veel tijd nodig om ook de Engelse verdedigers de stuipen op het lijf te jagen. Wat heet: de Noorse doelpuntenmachine had met 52 treffers in 53 wedstrijden in alle competities een aanzienlijk aandeel in het succes van Manchester City. De formatie van coach Guardiola won niet alleen de landstitel en de FA Cup, maar ook de Champions League. Haaland was in het miljardenbal twaalf keer trefzeker. In het tweeluik met Real Madrid in de halve finale én de eindstrijd tegen Internazionale wist hij echter niet te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Haaland kreeg de afgelopen week een nieuwe kans om doeltreffend te zijn tegen Real Madrid. Maar ook in dubbele confrontatie in de kwartfinales van de Champions League is het hem niet gelukt. Na een onzichtbaar optreden in de heenwedstrijd in Madrid kwam hij ook in de return in het Etihad Stadium niet of nauwelijks in het spel voor. Haaland was in de eerste helft met een kopbal tegen de lat nog wel dicht bij een doelpunt, maar in het restant van de wedstrijd werd hij nog maar nauwelijks gevonden door zijn ploeggenoten.

Guardiola had na dik negentig minuten genoeg gezien en haalde Haaland bij de start van de verlenging naar de kant. Julian Álvarez is zijn vervanger.

Erling Haaland in the 1st leg vs Real Madrid:



• 95 minutes played

• 0 goals

• 0 assists

• 1 shot on target



Erling Haaland in the 2nd leg vs Real Madrid:



• 95 minutes played

• 0 goals

• 0 assists

• 1 shot on target pic.twitter.com/KAGrZQAr2U — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 17, 2024 90. A change up front 🔄



🩵 1-1 ⚫️ #ManCity | #UCL pic.twitter.com/njwTz71S2v — Manchester City (@ManCity) April 17, 2024

