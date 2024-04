Vermeulen schat EK-kansen van veelbesproken speler somber in: 'Vijf procent kans'

Arno Vermeulen denkt dat de kans heel klein is dat deze zomer met het Nederlands elftal op het EK in Duitsland actief is. De doelman van NEC gaf zaterdag aan dat de deur voor Oranje nog openstaat, maar volgens de NOS-analist zal hij waarschijnlijk niet worden opgeroepen.

De oud-doelman van onder andere Ajax en FC Barcelona maakt in Nijmegen een prima seizoen door. In de Eredivisie speelde hij dit seizoen 24 wedstrijden en hield hij vijf ‘clean sheets’. Hij incasseerde 36 doelpunten in die periode. Toch denkt Vermeulen niet dat Cillessen meegaat naar Duitsland, vertelt de analist bij Studio Voetbal. “Er kan een besmettelijke ziekte uitbreken, dan is hij in beeld. Maar normaal gesproken gewoon niet, dat weet hij ook wel.”

Zelfs als één van de drie recentelijk opgeroepen doelmannen (Bart Verbruggen, Mark Flekken en Marco Bizot) geblesseerd zou raken, denkt Vermeulen niet dat Koeman Cillessen belt. “Nee, want je heb ook Bijlow bijvoorbeeld.” Ook Nick Olij wordt genoemd. “Je hebt ook nog andere keepers. Hij zal wel op een lijstje staan, maar dan moet je denken aan positie vijf, zes. Ik denk dat er vijf procent kans is dat hij naar het EK gaat."

In een interview met de Telegraaf gaf de Nijmegenaar aan nog te hopen op zijn kans bij Oranje. Cillessen speelde sinds 2013 65 interlands en was basiskeeper op bijvoorbeeld het WK van 2014.

