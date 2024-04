Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz wijst vervanger voor geblesseerde Dest aan

Peter Bosz zal donderdagavond voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen slechts één wijziging doorvoeren ten opzichte van het vorige duel, verwacht het Algemeen Dagblad. Bij de Eindhovenaren zal Mauro Júnior waarschijnlijk de geblesseerde vervangen.

Dest scheurde vorige week zijn voorste kruisband af en zal daardoor de rest van het kalenderjaar niet meer aan spelen toekomen. Voor de positie aan de linkerkant van de verdediging heeft Bosz de keuze uit Mauro en Patrick van Aanholt. Hier kiest de oefenmeester waarschijnlijk voor de Braziliaan, die meer minuten in de benen heeft dan zijn concurrent.

In de rest van de opstelling zal Bosz naar verwachting geen wijzigingen doorvoeren voor de wedstrijd in Heerenveen. Het vorige duel, thuis tegen Vitesse, werd met maar liefst 6-0 gewonnen, dus is er voor de oefenmeester geen reden om verder in te grijpen.

Voor PSV kan het donderdagavond al feest zijn. Daarvoor moeten de Eindhovenaren minstens een punt meer pakken dan nummer twee Feyenoord, dat later op de avond op bezoek gaat bij Go Ahead Eagles. Weten de Rotterdammers net zo veel of meer punten te pakken, zal het feestje in Eindhoven worden uitgesteld.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Mauro; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman.

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Van der Hart; Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert; Haye, Olsson, Tahiri; Walemark, Van Amersfoort, Nunnely.

