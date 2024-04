Vernederende ingreep bij Feyenoord voor de bekerfinale?

Kees Kwakman verwacht niet dat zijn basisplaats bij Feyenoord is kwijtgeraakt. De spits verkeert al langere tijd in een vormdip en kon zondag tegen Fortuna Sittard (0-1 zege) opnieuw niet imponeren. Het zou Kwakman verbazen als Giménez in de eerstvolgende wedstrijd, de bekerfinale tegen NEC, op de bank moet plaatsnemen.

“Om Giménez nú te gaan wisselen, voor zó’n wedstrijd, dat kan ik me niet voorstellen”, aldus de analist van ESPN. “Dan had hij het al eerder moeten doen. Maar goed, er komen nog vier trainingen aan, misschien speelt Ueda de pannen van het dak. Dat kan nog.” Giménez had zondag slechts zestien balcontacten en kreeg nauwelijks kansen om te scoren.

Artikel gaat verder onder video

“Het ligt niet alleen aan Giménez, natuurlijk niet. Hij moet ook bediend worden”, stelt Kwakman. De buitenspelers van Feyenoord speelden Giménez in totaal acht keer aan. “Ja, maar het gaat ook over de spelers achter hem, zoals Timber, Stengs en Wieffer. Maar het ligt ook aan Giménez zelf. Hij moet proberen meer mee te doen met het veldspel. Dat kan hij nog steeds ontwikkelen. Hij is nog jong.”

“We verwachten veel van hem, maar dat mag ook wel van een spits van Feyenoord die het voor de winterstop zo goed gedaan heeft. Dan kijken we met ietwat andere ogen naar je. Daar moet hij mee omgaan”, vindt de oud-voetballer. “Ik heb het idee dat hij mentaal wel goed in elkaar zit, maar het blijft de vraag hoe lang Slot hem nog het vertrouwen geeft.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-aanwinst Hadj Moussa neergesabeld: 'Weggegooid geld'

Kersverse Feyenoord-aanwinst Anis Hadj Moussa krijgt kritiek. "Ik heb ook nou eens negentig minuten lang op Hadj Moussa zitten letten. Dat wordt helemaal niks."