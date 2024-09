Van Hooijdonk: 'Normaal wil ik hem beschermen, maar het is écht te weinig'

Pierre van Hooijdonk is kritisch op na de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen (0-4). Hoewel Van Hooijdonk het instinct heeft om spitsen in bescherming te nemen als analist, kan hij niet ontkennen dat Giménez te weinig levert.

De Mexicaan kwam donderdagavond weinig in het stuk voor tegen Leverkusen. Als hij de bal had, volgde te vaak slordig balverlies. “Ik ben er altijd voorstander van om de spits een beetje te beschermen, misschien preek ik daarmee ook voor eigen parochie, maar het is gewoon te weinig. Hij geeft zoveel ballen uit zichzelf weg. Zeker in dit Feyenoord wordt van jou wel verwacht dat je een bal wat meer vasthoudt”, zegt Van Hooijdonk bij Ziggo Sport.

“Hij doet dat zó weinig, daar is zó veel in te verbeteren. Ik begrijp ook hartstikke goed dat hij niet naar Nottingham Forest is gegaan, want daar houdt hij niet één bal bij hem, tegen beren in de Premier League”, zegt Van Hooijdonk. “Ik schrijf Giménez helemaal niet af en hij is ook gebaat bij een goed elftal om hem heen, dan kan hij ook excelleren. Maar het is op dit moment gewoon te weinig.”

