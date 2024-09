Van Veenendaal gaat de mist in tijdens interview met Timber: 'Mijn excuses'

Een opmerkelijk begin van het interview tussen en Bas van Veenendaal na de wedstrijd tussen Feyenoord en Bayer Leverkusen (0-4). De journalist van Ziggo Sport leek niet te weten wat de uitslag was.

Van Veenendaal dacht dat het 1-4 was geworden. Hij had niet door dat een doelpunt van Ayase Ueda was afgekeurd vanwege buitenspel in de tweede helft. Voor de rust was een treffer van Ramiz Zerrouki ook al afgekeurd vanwege buitenspel.

Artikel gaat verder onder video

“Quinten, laten we positief beginnen. Je wint de tweede helft met 1-0”, opende Van Veenendaal. Timber reageerde verrast. “Met 1-0?”, vroeg de aanvoerder. Van Veenendaal: “Ja, de tweede helft win je, toch?” Timber vroeg: “Hoezo?”

“Nou ja, de eerste helft word je zoek gespeeld. Ik wilde positief beginnen. In die tweede helft maak je in ieder geval een doelpunt en kom je meer mee”, aldus Van Veenendaal. Timber begreep de opmerking niet. “Ik denk dat je gewoon moet zeggen waar het op staat. We hebben 0-4 verloren. Ik weet niet wat voor gevoel ik hieraan moet overhouden.”

LEES OOK: Van Hooijdonk hekelt Priske: ‘Dat doen kinderen van veertien, vijftien’

“De manier waarop je verliest is zuur. Voor mijn gevoel speelden we niet eens slecht, maar ze komen vier keer voor het doel in de eerste helft en maken het vier keer af. Dat is heel, heel zonde. Dat gevoel blijft over”, aldus Timber, waarna Van Veenendaal uitlegde: “Die goal was natuurlijk afgekeurd, ik was een beetje in de war, excuus daarvoor.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Been ziet Priske bezwijken: ‘Als Feyenoord stijf bovenaan had gestaan…’

Mario Been denkt dat Brian Priske de druk voelt van de supporters van Feyenoord.