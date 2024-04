Verweij geeft advies: ‘Hij is een verbetering en geen verkeerde aankoop voor Ajax’

Mike Verweij denkt dat op dit moment een goede aankoop is voor Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf gaat hij daarover in discussie met Valentijn Driessen, die juist vindt dat de verdediger van NEC te veel blessures heeft om mee te kunnen in de top van de Eredivisie.

“Hij wordt door heel veel scouts en heel veel clubs als een heel groot talent gezien”, begint Verweij in Kick-off. “Hij was alleen altijd heel blessuregevoelig. Alleen wat hij nu bij NEC laat zien, is dat hij een hele periode fit is gebleven. Dat was bij Feyenoord ook het probleem. Hij kwam daar binnen, raakte geblesseerd en heeft het daar nooit waargemaakt. Ik ben wel heel benieuwd hoe hij zich staande houdt bij een topclub.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen geeft aan te twijfelen of Sandler de intensiteit van de top van de Eredivisie wel aankan. “Hij heeft het eigenlijk nergens waargemaakt”, geeft de chef voetbal van De Telegraaf aan. “Dat heeft inderdaad te maken met die blessuregevoeligheid, maar ook met de intensiteit op het topniveau. Bij NEC speel je niet in de intensiteit zoals bij Feyenoord, daarom heeft Slot hem natuurlijk laten gaan. Slot had ook kunnen zeggen: ‘We wachten gewoon tot hij weer fit is, dan kan hij meespelen bij ons en dan is het een versterking’. Want hij kan natuurlijk enorm goed voetballen. Maar daar hebben ze niet voor gekozen, want ze zien dat hij de intensiteit gewoon niet aankan met zijn fysiek. Het is heel goed mogelijk dat je op een iets lager niveau wel kunt uitblinken, maar niet bij Feyenoord of op het niveau waar Ajax naartoe wil.”

“Wat heel erg in zijn voordeel kan werken, is dat Ajax niet heel veel geld heeft”, gaat Verweij er weer tegenin. “Ze zullen van spelers die niet functioneren, bijvoorbeeld Sutalo, af moeten. Als ze daar nog tien, vijftien miljoen voor kunnen krijgen en hem voor vier, vijf miljoen, misschien wel drie miljoen, bij NEC kunnen ophalen, dan is het een verbetering voor Ajax. Misschien niet het niveau waar Ajax naartoe wil, maar ik denk dat het op dit moment geen verkeerde aankoop voor Ajax is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Afellay schrikt van nieuws over Ajax: 'Dat is toch ondenkbaar?!'

Ibrahim Afellay is geschrokken van het nieuws dat een sleutelfiguur niet is benaderd voor het KPMG-onderzoek naar Ajax en Sven Mislintat.