Vink trapt op de rem: 'Nog te vroeg voor het Nederlands elftal'

is volgens Marciano Vink nog niet klaar voor het Nederlands elftal. De linksback maakte dinsdag indruk door een doelpunt voor zijn rekening te nemen in de Champions League, waardoor Dortmund zich kwalificeerde voor de halve finales. De wedstrijd tegen Atlético eindigde in 4-2, wat voor Maatsen en co genoeg was na een 2-1 verliespartij in Madrid.

Tijdens Voetbalpraat neemt Vink het woord, aangezien hij de linksback goed kent. “Maatsen, daar heb ik toch ook wel twijfels over. Ik ken hem ook uit de jeugd van Chelsea. Binnen die club was dat echt een supertalent. Toen hij voor Jong Oranje ging spelen, had ik hoge verwachtingen. Voor Gibraltar ging ik er echt voor zitten, Gibraltar en Zweden-uit heb ik toen gezien. Dan maakt hij fouten dat ik denk: dat kan gewoon niet. Tegen Gibraltar leek het een gebrek aan inzet en gewoon voetballend vermogen. Ik was redelijk teleurgesteld. Ik heb hem als speler van Dortmund twee keer tegen PSV gezien en tegen Wolfsburg, toen vond ik hem best wel matig."

Artikel gaat verder onder video

Maatsen staat eigenlijk onder contract bij Chelsea, maar daar kreeg hij in de eerste seizoenshelft niet veel minuten. Vervolgens werd hij gehuurd door Dortmund. "Hij begon daar goed, een periode gehad waarvan ik dacht: nu zal de trainer hem wel eruit halen. Verdedigend best wel kwetsbaar. Dinsdag speelde hij best goed, hij maakt een prachtige goal. De moeilijkheid van de goal zit hem in de aanname. Dat is waarschijnlijk de Maatsen die de trainer vaak op de training ziet." De linksachter kreeg mede door zijn doelpunt wel een plekje in het Champions League-elftal van de week. Andere namen die deze eer kregen waren: Manuel Neuer, Achraf Hakimi, Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich, Kevin de Bruyne, Vitinha, Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé.

Quilindschy Hartman zal door een blessure niet beschikbaar zijn voor het komende EK in Duitsland. Daardoor is het nu wat meer zoeken op de linksbackpositie voor bondscoach Ronald Koeman. Toch is Maatsen volgens Vink niet de aangewezen man om Hartman te vervangen. "Ik vind het nog te vroeg voor het Nederlands elftal. Dan heb ik het over een basisplaats, hè." Kees Kwakman zou ook eerder voor andere namen kiezen. “Blind, Aké, Van de Ven, die kunnen dat wel.” Anco Jansen is niet overtuigd over Blind als linkervleugelverdediger. “Wel fijn als je ook kan lopen als wingback, hè? Hij kan dat niet meer.”

