Sneijder verbaast Kieft met keuze: ‘Met je Ajax-verleden kijkt toch iedereen naar je…’

Wesley Sneijder was zondag aanwezig bij de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC (1-0). De oud-speler van onder meer Ajax was door Marcel Boekhoorn uitgenodigd voor de wedstrijd in De Kuip.

Sneijder bevestigt maandagavond in het televisieprogramma Veronica Offiside dat hij aanwezig was in het stadion om de finale te bekijken. Hij heeft naar eigen zeggen genoten van de sfeer. “Dat kwam met name door de NEC-supporters”, zegt de oud-middenvelder en analist.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder was door Boekhoorn, supporter en suikeroom van NEC, uitgenodigd. “Ik zat voor Marcel. Die had er op het laatst best wel de pest in”, vervolgt de oud-Ajacied.

Collega-analist Wim Kieft vraagt Sneijder ‘waarom hij er nou was’. “Ik was met Marcel mee. Ik ken Marcel goed”, licht Sneijder toe, die benadrukt dat hij niet vanwege commerciële doeleinden aanwezig was in De Kuip. “Ik zat lekker op de tribune, lekker relaxed.”

Kieft geeft aan verrast te zijn door de keuze van Sneijder om zich te laten zien in De Kuip, het stadion van Ajax’ aartsrivaal Feyenoord: “Met je Ajax-verleden kijkt toch iedereen naar je. Iedereen vraagt je aandacht. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt: ik ga lekker voor de tv zitten.” Sneijder: “Marcel vroeg me mee. Dat vond ik leuk, dus ik ging mee.”

