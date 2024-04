Wilde berichten uit Italië: ‘Europese grootmacht heeft ‘sterke interesse’ in Jorrel Hato’

Journalist Luca Cerchione weet dat Napoli ‘sterke interesse’ heeft in Jorrel Hato. De Italiaan weet dat de regerend kampioen van de Serie A de negentienjarige verdediger van Ajax graag wil vastleggen, zo meldt hij in zijn radioprogramma op One Station Radio.

Ook op X laat Cerchione zich uit over de perikelen rondom Hato en Napoli. “Sterke interesse vanuit Napoli in Jorrel Hato, de linksbenige verdediger van Ajax, geboren in 2006”, schrijft hij. De talentvolle stopper miste dit seizoen nog geen minuut bij de Amsterdammers.

Het is nog maar de vraag hoe serieus het gerucht is. Hato zette onlangs zijn handtekening onder een verlengd en verbeterd contract bij Ajax. De verdediger en de Amsterdammers bereikten een akkoord over een verbintenis tot medio 2028.

Marciano Vink is niet te spreken over de recente optredens van Hato. De jonge verdediger brak in het afgelopen seizoen door bij Ajax en droeg in de huidige jaargang zelfs al een aantal keer de aanvoerdersband, maar heeft het inmiddels al weken heel lastig achterin. Hato ging ook zondagmiddag in De Klassieker tegen Feyenoord opzichtig in de fout, waarmee hij de 2-0 van Yankuba Minteh inleidde. Vink vond het allemaal veel te makkelijk ogen bij Hato.

