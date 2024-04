Genee krijgt plots een berichtje van Hendriks en richt zich tot Driessen: 'Hoe wist jij dit eigenlijk?'

Het is nog niet zeker dat Oranje Hélène Hendriks en Noa Vahle voorlopig gaat boycotten tijdens persmomenten van het Nederlands elftal. Valentijn Driessen vertelde dinsdagavond in Vandaag Inside dat de nationale ploeg met de gedachte speelt om zowel Hendriks als Vahle niet meer te woord te staan naar aanleiding van een interview met Georginio Wijnaldum gedurende de afgelopen interlandperiode. Wijnaldum zou ‘te kritische’ vragen voorgeschoteld hebben gekregen.

Driessen zag dinsdagavond in Vandaag Inside op een gegeven moment zijn kans schoon om ‘iets verontrustends’ te vertellen over Hendriks en Vahle. “Ik was bij het Nederlands elftal, daar zag ik een geweldig interview van Noa Vahle met Georginio Wijnaldum. Nu dreigt ze daar gestraft voor te worden. Het Nederlands elftal speelt met het idee om Noa en Hélène te boycotten”, aldus de verslaggever van De Telegraaf, die bijval kreeg van Chris Woerts. Volgens de zakenman werden de vragen van Vahle tijdens het interview met Wijnaldum als ‘te kritisch’ beoordeeld. Vahle confronteerde de routinier met de misstanden in Saudi-Arabië, waar hij sinds afgelopen zomer actief is.

Het gerucht van Driessen ging Hendriks niet onopgemerkt voorbij. De verslaggeefster van onder meer ESPN en presentatrice van het programma De Oranjezondag stuurde Wilfred Genee nog tijdens de uitzending een berichtje. “We krijgen net van Hélène… Hoe wist jij eigenlijk van het verhaal dat Hélène en Noa geboycot zouden worden?”, vroeg Genee aan Driessen, die antwoordde dat hij het in de ‘wandelgangen’ had gehoord. “Want Hélène appt nu net dat het niet zeker is”, aldus Genee. Driessen maakte vervolgens duidelijk dat hij inderdaad niet weet of het zeker is. “Maar wel dat zij spelen met het idee om die meiden te boycotten.”

Volgens Johan Derksen zegt dat alles over ‘de instelling van die over het paard getilde voetballers’. “Een verkeerde vraag stellen… Die Simons, die speelt ook al met de gedachte. Hij kan nauwelijks lezen en wil nu de pers al boycotten. Weet je wel? Het is te gek voor woorden”, sprak Derksen zijn ongeloof uit. Xavi Simons weigerde vorige maand een interview met RTL7 na een Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en RB Leipzig. Rondom de interlands van Oranje verscheen de aanvallende middenvelder ook niet voor de camera’s. Hij zou zich onheus behandeld voelen door de Nederlandse pers, zo verklaarde ESPN-journalist Pascal Kamperman. Arno Vermeulen kwam in Studio Voetbal echter met een heel ander geluid. Volgens de NOS-commentator staat Simons wel degelijk open voor interviews met Nederlandse media.

