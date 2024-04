Arno Vermeulen komt met heel ander geluid over 'persboycot' van Xavi Simons

boycot de Nederlandse pers niet, zo verzekert Arno Vermeulen. De aanvallende middenvelder staat wel degelijk open voor interviews met Nederlandse media, beweert de NOS-commentator zondagavond bij Studio Voetbal.

Simons weigerde eerder deze maand een interview met RTL7 na een Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en RB Leipzig. Rondom de interlands van het Nederlands elftal verscheen Simons ook niet voor de camera’s. Hij zou zich onheus behandeld voelen door de Nederlandse pers, legde ESPN-journalist Pascal Kamperman uit.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Vermeulen zit de vork anders in de steel. “Na afloop van een Champions League-wedstrijd met RB Leipzig heeft hij RTL7 niet te woord gestaan. Dat is natuurlijk niet heel aardig voor onze collega’s. Er is daarna in een programma van ESPN gezegd dat hij een echte persboycot heeft uitgesproken en ook rondom Oranje niet met de pers wilde praten. Dat is niet waar.”

“Wij zenden de wedstrijden van het Nederlands elftal uit en we hebben hem niet aangevraagd voor een interview, omdat er niet echt een aanleiding was”, maakt Vermeulen duidelijk. “Maar de KNVB bevestigt dat hij ons gewoon te woord had gestaan, als we dat hadden gewild. Dit is dus eigenlijk een misverstand. Via de knip- en plaksites die we allemaal kennen is het niet meer tegen te houden.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting Xavi Simons

Willem van Hanegem steunt spelers die af en toe van zich afbijten richting de pers.