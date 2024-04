Xavi grijpt vlak voor allesbepalende Clásico al na vijf minuten resoluut in op trainingsveld Barcelona

De spelers van FC Barcelona hebben donderdag maar vijf minuten op het trainingsveld gestaan. Trainer Xavi Hernández hield in die periode een korte speech om zijn elftal, dat dinsdagavond door een pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Paris Saint Germain uit de Champions League vloog, moed in te spreken voor de Clásico van aankomende zondag.

Zondag wacht de Catalanen de laatste kans om in het restant van het seizoen nog ergens om te spelen. De regerend kampioen gaat dan immers op bezoek bij aartsrivaal Real Madrid, dat met nog zeven speelronden te gaan een voorsprong van acht punten heeft in LaLiga. Worden dat er elf, dan lijkt titelprolongatie definitief onmogelijk, maar verkleint Barça het gat tot vijf punten dan kan Xavi blijven dromen van een afscheid met een tweede opeenvolgende landstitel.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor de tainer dan wél zaak om de dreun van de Champions League-uitschakeling uit de hoofden van zijn spelers te krijgen. Dat probeerde hij donderdag met een speech, tegenover een selectie die in de woorden van de krant AS met 'een zware kater' op het veld stond. "Het was een relatief korte toespraak, iets langer dan vijf minuten, maar wel emotioneel en diep genoeg om zijn weerklank bij de spelers te vinden", leest het. "We pakken Madrid, geen excuses!", tekent diezelfde krant op uit de mond van de 44-jarige oefenmeester.

Football España meldt dat Xavi zijn ploeg daarna weer naar binnen stuurde: "Xavi en zijn staf kregen in de gaten dat de spelers niet de juiste mindset hadden om goed te werken en cancelden de trainingssessie, met het oog op een reset voor de spelers." Barcelona heeft zondagavond in ieder geval het voordeel dat de ploeg een dag langer rust heeft gehad dan die van Real, die een dag later in de Champions League in actie kwam en bovendien ook nog eens 120 minuten nodig had om af te rekenen met titelverdediger Manchester City.

