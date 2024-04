Youri Mulder stomverbaasd na moment Ajax bij 6-0 achterstand: 'Ze zijn echt van de leg, zoveel is duidelijk'

Youri Mulder zag tijdens de Klassieker (6-0 voor Feyenoord) een opvallend moment van . Het talent van Ajax gaf een no-look pass, toen de eindstand al op het bord stond. Daar verbaasde Mulder zich enorm over. Bij Rondo bespreken de analisten het optreden van Hato.

Willem van Hanegem vindt dat Hato ver is teruggevallen, sinds hij voor het eerst in de hoofdmacht van Ajax speelde. “Die speelde in het begin heel goed. En als je hem nu ziet…” In de een-tegen-een tegen Yankuba Minteh had de 18-jarige verdediger het zichtbaar lastig. De buitenspeler van Feyenoord scoorde tweemaal en leverde een assist. Marco van Basten denkt dat Hato nog een lange weg te gaan heeft. “Dan zie je dat hij nog veel moet leren. Die werd ook al gelijk in het Nederlands elftal gezet.”

Toen captain Steven Bergwijn in de 77ste minuut het veld verliet, kreeg Hato bovendien de aanvoerdersband om. Rafael van der Vaart was daar zeer verbaasd door. “Je kan zo’n jongen toch geen aanvoerder maken?” Marco van Basten kan deze keuze wel verklaren. “Er was helemaal niemand anders. Moet je nagaan, wat een armoede. Hij zegt ook niks. Maar die anderen, die zeggen ook niks, of kunnen ook niks, of zijn buitenlanders.”

Youri Mulder zag de jongeling ook nog iets zeer opmerkelijks doen, laat in de wedstrijd. “Ik zag Hato bij een 6-0 stand ook nog een no-look pass geven… Ze zijn echt van de leg, dat is wel duidelijk.” De analist ziet ook veel talenten bij Ajax hun debuut maken en vervolgens ver terugvallen. “Ze worden allemaal minder.”

