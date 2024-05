Dit is de vriendin van Justin Bijlow en zo heet zijn dochter

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Wie is zijn vriendin en hoe heet zijn dochter?

Dayenne Huipen: de vriendin van Justin Bijlow

Bijlow leerde zijn vriendin Dayenne Huipen in het begin van de coronapandemie kennen. “We hebben elkaar ontmoet via sociale media, voor ons de oude manier”, vertelt Dayenne in gesprek met Helden Magazine. Ze kende Bijlow niet en volgde hem niet op social media, maar ze zag hem voorbijkomen. “Ik ben geen voetbalkenner, die voetbalfoto’s van jou (Bijlow, red.) zeiden mij niks. Maar ik zag jouw leuke lach op die foto’s. Jij wilde afspreken na een tijdje via WhatsApp contact te hebben gehad… Ik wilde het eigenlijk nog even afhouden."

Bijlow was volhardend, waarna Dayenne alsnog overstag ging en ze afspraken. “Uiteindelijk was het zo gezellig, dat we acht uur lang op het terras hebben gezeten.” Na de date is er even geen contact geweest, maar in november 2020 vroeg Bijlow Dayenne mee naar het kerstdiner van zijn familie. “En met oud en nieuw vroeg ik of je (Dayenne, red.) mijn vriendin wilde zijn, zodat ik de datum nooit zou vergeten.” Inmiddels is het tweetal bijna vier jaar samen.

De dochter van Justin Bijlow

Bijlow en zijn vriendin zijn in juni 2022 ouders geworden van een dochter genaamd Dahlia Sofia. Dayenne was tijdens het WK van 2022 aanwezig in Qatar samen met hun dochtertje en dat leverde enkele leuke foto's op, onder meer vanaf de tribune. Ook waren ze samen aanwezig bij de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord afgelopen seizoen tegen Excelsior, waarbij Dayenne en Dahlia Sofia na afloop het veld betraden.