Feyenoord slaat terug en heeft parel uit jeugdopleiding Ajax bijna binnen

Feyenoord lijkt aan de haal te gaan met een talent uit de jeugdopleiding van Ajax. De Rotterdammers proberen de vijftienjarige aanvaller Jivayno Zinhagel op te pikken uit Amsterdam.

Volgens het socialmedia-account Feyenoord Youth Watcher staan 'alle seinen' op groen, maar is de deal nog niet beklonken. Zinhagel heeft nog geen profcontract bij Ajax, maar geldt volgens het account wel als een van de grootste talenten in zijn leeftijdsklasse. “Een heerlijke buitenspeler met een neus voor de goal. Een van de beste in zijn lichting”, klinkt het.

Zinhagel speelde het afgelopen seizoen voor Ajax Onder 16. Hij kwam in 2018 over uit de opleiding van Sparta Rotterdam, maar staat nu dus voor een terugkeer in Rotterdam. Het talent speelde twee interlands voor Oranje Onder 15; in zijn debuutwedstrijd op 5 maart van dit jaar wist hij tweemaal te scoren tijdens een 4-1 overwinning op Tsjechië.

Feyenoord Youth Watcher weet waarom de club Zinhagel wil overnemen van Ajax. “Bij Feyenoord is er grote behoefte aan toptalent op de vleugels. Zinhagel speelt zijn wedstrijden bij Ajax een lichting hoger. Bij Feyenoord komt hij, als het doorgaat, vermoedelijk in de nieuwe Onder 17 (kampioenselftal) en minuten in de Youth League met de Onder 19 sluit ik ook niet uit.”

De afgelopen jaren gingen talenten vooral van Feyenoord naar Ajax – dat gold bijvoorbeeld voor Noa Lang en de gebroeders Timber. Nu lijkt Zinhagel de omgekeerde weg te gaan bewandelen. Zinhagel speelde eerder deze maand overigens nog namens Ajax Onder 15 tegen de leeftijdsgenoten van Feyenoord en scoorde tijdens een 2-3 overwinning.

