Leedvermaak bij Kenneth Perez om gelijkmaker Go Ahead: 'Karma is a bitch'

Go Ahead Eagles is op 1-1 gekomen in de blessuretijd van de wedstrijd tegen FC Utrecht. Een eigen doelpunt van Nick Viergever zorgde ervoor dat een verlenging noodzakelijk is.

Viergever leek de matchwinner te worden vanwege zijn openingsdoelpunt in minuut twintig, maar in de blessuretijd veranderde hij een voorzet van Bobby Adekanye op ongelukkige wijze van richting.

Het doelpunt viel vlak na een onderbreking die werd veroorzaakt door het werpen van vuurwerk op de tribunes. Supporters van Utrecht meldden zich tijdens die onderbreking massaal langs het veld, ter voorbereiding op een veldbestorming bij een overwinning, maar die veldbestorming blijft (voorlopig) dus uit.

Utrecht zal de verlenging met tien man ingaan. Oscar Fraulo heeft in de 86ste minuut een rode kaart gekregen voor een forse overtreding op Mats Deijl.

ESPN-analist Kenneth Perez maalde niet om de gelijkmaker. "Karma is a bitch. Utrecht-supporters die trammelant lopen te maken en Go Ahead komt op 1-1. Doe nou niks, je ziet wel wat er komt. Als het spannend wordt, houd alsjeblieft gewoon op. Buiten dat is de 1-1 terecht, want Go Ahead zette constant druk."

