Guardiola in de bres voor bekritiseerde Ten Hag: ‘Enorm veel respect voor hem’

Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft het in aanloop naar de FA Cup-finale opgenomen voor collega-trainer Erik ten Hag. Volgens de Spaanse succescoach, die dit seizoen opnieuw kampioen werd met Manchester City, valt de huidige malaise bij The Red Devils de Nederlandse trainer niet aan te rekenen.

"Ik heb enorm veel respect voor Ten Hag. Dat had ik in het verleden al, maar nu nog steeds", zei Guardiola vrijdag tijdens een persconferentie voorafgaand aan de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City.

Artikel gaat verder onder video

"Manchester United heeft een geweldige selectie. Ze hebben in de aanval enkele hele goede spelers en ook de invloed van Bruno Fernandes is ongelooflijk. Maar er zijn natuurlijk heel veel problemen. Als dat de situatie is, lijdt de trainer daar natuurlijk erg onder. Het is een groot probleem voor een trainer als veel spelers geblesseerd zijn."

Ten Hag ligt al langere tijd onder vuur bij Manchester United en eindigde afgelopen zondag op een teleurstellende achtste plaats in de Premier League. Volgens The Guardian zal de Nederlandse trainer ongeacht het resultaat in de FA Cup-finale sowieso ontslagen worden door The Red Devils.

Er vinden in de Premier League sowieso veel wisselingen plaats qua trainers. Zo krijgen onder meer Chelsea, West Ham United en Liverpool een nieuwe manager. “Er is veel onrust', concludeert Guardiola. "Je moet winnen. Maar slechts één manager kan een trofee winnen, dus alle anderen zijn mislukkingen? Ik denk van niet”, besluit hij.

"In terms of history, [Manchester United] is the best team in England." 🏆



Pep Guardiola speaks on Erik ten Hag's future as Manchester United manager 🔴👔 pic.twitter.com/WNEnMWw0HL — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.