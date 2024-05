Hooligans van FC Utrecht vechten met beveiligers op het veld

Tientallen hooligans van FC Utrecht zijn zondagavond het veld op gekomen na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs. Sommige fans vochten met beveiligingspersoneel op het veld. De spelers van Go Ahead vluchtten naar binnen en konden dus nauwelijks een feestje vieren met de meegereisde uitsupporters.

Het was niet de eerste keer in de wedstrijd dat de fans zich misdroegen. In de slotfase van de reguliere speeltijd werd al vuurwerk over en weer gegooid door beide supportersgroepen, waardoor de wedstrijd werd gestaakt. Op dat moment stonden fans van Utrecht klaar om het veld te bestormen omdat Utrecht afkoerste op een overwinning, maar uiteindelijk trok Go Ahead aan het langste eind.

In de slotfase van de verlenging werd Go Ahead-aanvaller Thibo Baeten nog bekogeld door het thuispubliek. Ook daardoor werd de wedstrijd even stilgelegd. Uiteindelijk won Go Ahead met 1-2.