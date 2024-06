‘Mourinho vindt nieuwe baan en tekent voor twee seizoenen in Turkse top’

José Mourinho wordt de nieuwe trainer van Fenerbahçe, zo meldt transferexpert Gianluca Di Marzio. De Portugees tekent in Turkije een seizoen voor twee seizoenen.

Mourinho werd in januari op straat gezet door AS Roma en zit sindsdien zonder club. Na eerdere dienstverbanden in Portugal, Engeland, Spanje en Italië begint The Special One aan zijn eerste klus in Turkije. Daar stapt hij in bij een club die afgelopen seizoen maar liefst 99 punten wist te halen in 38 duels, maar het moest doen met de tweede plaats achter stadsgenoot Galatasaray.

Artikel gaat verder onder video

Opmerkelijk aan deze stap is dat Mourinho eerder deze maand nog hevig werd gelinkt aan een overstap naar Besiktas, één van de rivalen van Fenerbahçe. Bij de Turkse topclub zal de Portugees onder meer met spelers als Dusan Tadic, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde en Ferdi Kadioglu gaan samenwerken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frans Timmermans wordt uitgescholden op pijnlijk spandoek van voetbalsupporters

Supporters van MVV Maastricht hebben twee spandoeken opgehangen bij het Parkstad Limburg Stadion van aartsrivaal Roda JC.