Veel vertrouwen bij Oranje-international: 'Wij kunnen strijden om de winst'

heeft veel vertrouwen in het komende EK. Met Oranje denkt de oud-PSV’er te kunnen strijden om de titel.

Gakpo beleefde uiteindelijk een teleurstellend seizoen bij Liverpool, waar bovendien Jürgen Klopp vertrok. Om fit te blijven kwam Gakpo bijna gelijk terug naar Nederland, zo vertelt hij bij het Algemeen Dagblad. “Ik heb met mijn vader wat getraind. Dat doen we wel vaker, gewoon op een open veldje in Eindhoven. Ook na een heel seizoen in de Premier League is het denk ik verstandig om een beetje rustig te blijven trainen. Het seizoen is nog niet klaar, dus niemand neemt zomaar een weekje vrij.”

De aanvaller van Liverpool heeft vertrouwen in een goede afloop, als het EK onderwerp van gesprek wordt. “Ik ga er met een goed gevoel in en we hebben een team dat kan strijden om te winnen, als je kijkt naar het afgelopen WK. Daar zat toen meer in, met in het achterhoofd de manier waarop we tegen Argentinië eindigden. Als je er op strafschoppen uitgaat, geeft dat altijd een slecht gevoel. Maar goed, het is gelopen zoals het is gelopen. Nu is iedereen weer wat verder.”

Artikel gaat verder onder video

Gakpo is bewust van de kwaliteit die de groep herbergt. “We hebben een aantal jongens die al wat langer bij de groep zitten en sinds het WK behoorlijk wat ervaring op hebben gedaan. We hebben zelfs een Champions League-finalist erbij. Met mijn eigen rol binnen de groep ben ik niet zo bezig. Er zitten wat jongeren bij, maar ik had een aantal jaren geleden ook wel verantwoordelijkheidsgevoel denk ik. Dat past wel bij me.” Over verschillende posities op het veld maakt Gakpo zich nog niet druk. “Het liefst sta ik straks linksbuiten, maar als het systeem een iets andere rol vraagt dan ga ik proberen die zo goed mogelijk in te vullen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jansma: ‘Ik ga iets geks zeggen: ik ben fan en verwacht hem in de basis op het EK’

Kees Jansma weet wie hoe dan ook moet spelen op het EK bij Oranje.