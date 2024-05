Xavi reageert op onverwacht ontslag: ‘Het is nooit makkelijk om de club van je leven te verlaten’

Xavi Hernández heeft zich vrijdagmiddag in een afscheidsbrief op Instagram gericht tot de fans. De Spaanse trainer werd eerder vandaag ontslagen door FC Barcelona, maar bedankt de club voor het vertrouwen in hem als trainer en de supporters voor de steun.

“Zondag komt er een einde aan mijn tijd op de bank bij Barça', schrijft Xavi in een post op Instagram. “'Het is nooit makkelijk om de club van je leven te verlaten, maar ik doe het met veel trots na tweeënhalf jaar aan het roer te hebben gestaan van een kleedkamer die als een tweede familie voor me is geweest. Ik wil de fans bedanken voor de steun en genegenheid, die altijd aan mijn zijde hebben gestaan ​​en mij altijd dezelfde liefde hebben getoond als in mijn voetbalfase."

Xavi zal na zijn ontslag ‘gewoon’ weer op de tribune zitten bij FC Barcelona, maar dan als fan. “Want voordat ik een speler of coach werd, was ik een Barcelona-fan en ik wil alleen het beste voor de club van mijn leven, die mij altijd tot haar beschikking zal hebben”, vervolgt de Spaanse coach.

Daarnaast laat Xavi weten dat hij met ‘een fantastische spelersgroep en een spectaculaire staf heeft samengewerkt. "Dankzij hen allemaal hebben we de doelen bereikt die we ons gesteld hadden, met als hoogtepunt vorig seizoen een landstitel en een Supercup', schrijft de oefenmeester. 'Dit seizoen zijn de dingen niet gegaan zoals we wilden, maar we hebben hard gewerkt en we hebben geholpen om een nieuwe generatie jonge voetballers van La Masia op te voeden die alle Barcelona fans opwinden. Ik wens de club die ik in mijn hart draag het allerbeste toe. Lang leve Barça”, besluit Xavi.

Met het vertrek van Xavi is er een einde gekomen aan de trainerssoap bij FC Barcelona. De Spaanse oefenmeester gaf eind januari aan na het huidige seizoen te vertrekken als trainer van de Catalaanse club, maar kwam op aandringen van voorzitter Joan Laporta terug op deze beslissing. Nu is de trainer alsnog ontslagen door diezelfde Laporta, vermoedelijk na een opmerking over de financiële situatie van de club.

