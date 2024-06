Ajax haalt opgelucht adem na mislukte poging om Mokio-deal te kapen en presenteert jonge Belg

Ajax heeft Jorthy Mokio definitief binnen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De pas zestienjarige Belg heeft maandag zijn contract getekend in Amsterdam, waardoor de transfer van KAA Gent naar de Johan Cruijff ArenA nu zeker is.

Maandagmiddag heeft Mokio zijn handtekening onder een contract in Amsterdam gezet. Dat was voor Ajax een flinke opluchting. Het Bayern München van Vincent Kompany heeft namelijk de afgelopen dagen geprobeerd om de deal te kapen, ondanks dat de verdediger al zijn jawoord had gegeven aan Ajax, zo weet De Telegraaf.

Uiteindelijk draaiden de pogingen van de nummer drie van Duitsland bij Mokio op niets uit. De jonge Belg was overtuigd door het sportieve plan dat ze hem in Amsterdam hadden voorgelegd, waarna hij een contract voor drie seizoenen ondertekende. Naast de Duitse recordkampioen grijpen ook PSV en FC Barcelona mis.

"Wij zijn erg blij dat Jorthy hier zijn handtekening heeft gezet, hij is een groot talent en er was veel belangstelling voor hem", geeft technisch directeur Alex Kroes aan. "Onze scouts in België volgden hem al voor een langere periode, samen hebben we er alles aan gedaan om hem naar Ajax te halen. We hebben het vertrouwen in een mooie toekomst naar elkaar uitgesproken en als de laatste formaliteiten zijn afgewikkeld zal hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen meedraaien met Ajax 1." Mokio gaat in Amsterdam meetrainen met de selectie van Francesco Farioli en gaat zijn wedstrijden in het nieuwe seizoen spelen voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

