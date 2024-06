Ajax-supporters zien Alex Kroes in Düsseldorf en ontdekken opvallende hashtag

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax was maandagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk in Düsseldorf, zo blijkt uit een bericht op Instagram. Kroes was onder meer met Martijn Reuser, vorig seizoen trainer van de JO17 van Ajax, afgereisd naar de EK-wedstrijd. Supporters van Ajax vielen iets op aan het bericht van Reuser, waarop hij liet zien dat hij met Kroes was afgereisd naar Düsseldorf.

Kroes en Reuser waren maandagavond aanwezig in de Merkur Spiel-Arena. Dat de technisch directeur van Ajax aanwezig is bij een EK-wedstrijd is niet gek, maar een hashtag op de Instagram-pagina zet supporters van Ajax wel aan het denken. Te zien is namelijk dat de hashtag 'scouting' wordt geplaatst door Reuser.

Artikel gaat verder onder video

Een aantal supporters van Ajax denken dat Kroes, door de aanwezigheid in Düsseldorf en de hashtag op Instagram, voor potentiële Ajax-doelwitten op de tribune zat tijdens de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk, die nota bene werd beslist door een oud-speler van de Amsterdammers. Maximilian Wöber kopte de bal in het eerste bedrijf in eigen doel en besliste daarmee het duel tegen de Fransen (0-1).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Erik ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars.