Albanië zorgt in minuut 95 voor spectaculair einde van wedstrijd tegen Kroatië

Kroatië en Albanië hebben met 2-2 gelijkgespeeld in Poule B. De Albanezen kwamen vroeg op voorsprong via Qazim Laci en wisten lang stand te houden. Een kwartier voor tijd wisten de Kroaten het duel echter volledig te keren. Andrej Kramaric zorgde voor de gelijkmaker en even later was het een zeer ongelukkig eigen doelpunt van Klaus Gjasula dat Kroatië op voorsprong bracht. In de 95e minuut maakte Gjasula zijn fout goed door de gelijkmaker binnen te schieten.

Zowel Kroatië als Albanië had een overwinning nodig vanmiddag in het Volksparkstadion waar Oranje afgelopen zondag van Polen wist te winnen. Albanië verloor zijn eerste groepswedstrijd met 2-1 van Italië, terwijl Kroatië ruim met 3-0 ten onder ging tegen Spanje. Kroatië was voorafgaand aan de wedstrijd de grote favoriet. Het staat immers op een tiende plaats op de FIFA-wereldranglijst tegenover een schamele 66e plaats voor Albanië. De Kroaten hadden in de openingsfase veel de bal, maar Albanië hield eenvoudig stand en kon er af en toe zelfs gevaarlijk uitkomen. Zo was het de eerste keer dat de Albanezen voor het doel van Dominik Livakovic verschenen direct raak. Na een uitbraak over de rechterkant werd de bal voorgegeven op inlopende Qazim Laci die de bal goed naar de grond knikte in de korte hoek. Kroatië werd door de achterstand gedwongen om aan te vallen, maar de Albanezen verdedigden vol passie en hartstocht en wisten de boel achterin goed dicht te houden. De enige kans voor de Kroaten was voor Bruno Petkovic die de bal net over kopte. Het was echter Albanië dat de grootste kans kreeg na knullig balverlies van uitgerekend Luka Modric. Kristjan Asllani stond ineens oog in oog met Livakovic en laatstgenoemde hield zijn ploeg met een prachtige redding in de wedstrijd. De doelman was de beste aan de kant van de halve finalist op het WK van Qatar, want op slag van rust had hij nog een redding in huis toen Rey Manaj gevaarlijk voor het doel opdook.

Artikel gaat verder onder video

De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic hoopte met een dubbele wissel in de rust het tij te keren en Kroatië kwam wel degelijk beter uit de verf in de tweede helft. Zo stuitte invaller Luka Sucic op de vuisten van Thomas Strakosha en kopte Josip Sutalo van dichtbij naast. Het liep allemaal zeer moeizaam bij Kroatië, maar een kwartier voor tijd draaide ze de wedstrijd volledig om. Eerst kreeg Andrej Kramaric de bal in de zestien waarna hij naar binnen kapte en in de korte hoek raak schoot voor de gelijkmaker. Een minuut hierna hielp Mario Pasalic een reuzenkans om zeep door de bal niet onder controle te krijgen nadat hij de doelman omspeelt had. Vervolgens viel de 2-1 voor Kroatië alsnog toen Ante Budimir kon afwerken terwijl Strakosha al lag. Zijn poging werd van de lijn gehaald, maar ging er op knullige wijze via Klaus Gjasula alsnog in. Albanië was nu ineens de ploeg die weer moest gaan aanvallen en dit leverde ruimtes op voor Kroatië. Die ruimtes werden telkens echter net niet goed uitgespeeld en zo bleef het spannend in Hamburg. In de 95e minuut kreeg Albanië waar het recht op had. Een aanval over de linkerkant eindigde notabene bij de maker van het eigen doelpunt Gjasula. Hij schoot de bal in vrijstaande positie in de korte hoek en bracht de Albanese fans in extase.

Door dit gelijke spel maken beide ploegen nog kans op het bereiken van de volgende ronde. Daarin zal een overwinning hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk voor beide ploegen aangezien de vier beste nummers drie doorgaan.