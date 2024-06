Kroes en Farioli nemen geen 'halve maatregelen' bij Ajax: 'Totaal ander signaal dan Steijn gaf'

Alex Kroes en Francesco Farioli zijn beiden weliswaar nog niet heel lang werkzaam in Amsterdam, maar hebben al flink wat maatregelen genomen om van Ajax weer een échte ‘topclub’ te maken. De Nederlandse recordkampioen heeft na twee dramatische seizoenen wat recht te zetten en daarvoor moet veel gebeuren. De selectie moet onder meer ‘fitter’ en ‘gretiger’ worden.

Volgens Het Parool hebben Farioli en Kroes ‘geen halve maatregelen’ genomen. Ajax was in de voorbije twee seizoenen zowel binnen als buiten de lijnen een rotzooi. Na de vijfde plaats in de Eredivisie, een roemloze aftocht in Europa én de historische bekeruitschakeling tegen Hercules staat komend seizoen in het teken van eerherstel. Maar binnen Ajax wordt er vooral waarde gehecht aan een topsportklimaat, dat de afgelopen jaren ver te zoeken was in Amsterdam. “Onder leiding van Farioli en technisch directeur Kroes moet de selectie beter in balans raken, en fitter en gretiger worden dan de afgelopen twee seizoenen. Ook moeten er duidelijke spelpatronen worden ingesleten. Ajax moet, kortom, weer een echte topclub worden in plaats van een wannabe”, zo klinkt het.

Daarvoor zijn Farioli en Kroes al flink aan de slag gegaan. “Zo staan er bedden op de Toekomst, waarop spelers tussen twee trainingen moeten rusten. De bedden staan op een zaaltje, om het groepsgevoel te vergroten”, weet de Amsterdamse krant. Daarnaast worden spelers ook geacht om in de morgen op de club te verschijnen voor het gezamenlijke ontbijt. “Ze moeten langer op de club blijven dan de afgelopen seizoenen gebruikelijk was. Ter illustratie: vorig seizoen verzochten spelers trainer John van ’t Schip om een extra training, op een van de drie ingeplande rustdagen in een week.” Ook het spelersverblijf heeft een update gekregen, ‘om de indruk te versterken dat de voetballers in een nieuwe omgeving zijn aangekomen’.

Ajax wil het verleden laten rusten en bouwen aan een rooskleurige toekomst. Farioli en Kroes proberen er meteen gestalte aan te geven. Volgens Het Parool geven beiden zelf het ‘goede’ voorbeeld. “De voorbije weken waren ze steeds vroeg op de Toekomst en gingen ze ’s avonds pas na tienen naar huis. Dat is een totaal ander signaal dan trainer Maurice Steijn gaf, die tijdens de sportieve malaise op vrije dagen naar Ibiza vloog. Farioli voerde woensdag al individuele gesprekken met de spelers, die ook tests en metingen ondergingen.” Het Parool denkt dat vooral Jordan Henderson dit allemaal zal kunnen waarderen. “Hij verwonderde zich sinds z’n komst naar Amsterdam over het gebrekkige professionele klimaat, dat mede ten grondslag ligt aan de tegenvallende prestaties”, zo leest het.

