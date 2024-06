Arne Slot: 'Hij heeft me tips gegeven en is mijn grootste fan, dat hoor je niet vaak'

Arne Slot is op woensdagmiddag door Liverpool definitief gepresenteerd als hoofdcoach van de Engelse grootmacht. De Nederlandse trainer heeft meteen een interview gegeven met de club waar hij na de zomer de coach is. Slot is de opvolger van Jürgen Klopp, die lang de hoofdtrainer is geweest van Liverpool. De Duitse coach kwam ook ter sprake tijdens het interview.

Op de vraag of Slot met Klopp heeft gesproken toen hij werd aangesteld, reageerde de Nederlandse coach: “Ja. Ik deed hetzelfde bij mijn vorige clubs toen ik daar begon, maar ik denk dat als iemand negen jaar bij een club heeft gewerkt [en zo succesvol is geweest], je daar alles over wilt weten.” De trainer weet dat Klopp een enorme legacy heeft achtergelaten. “Je kunt alleen maar gebruik maken van al die informatie die hij heeft, omdat hij het zo goed heeft gedaan, niet alleen qua resultaten, maar ik denk ook dat iedereen bij zijn afscheid maar ook in de jaren daarvoor heeft gezien hoe populair hij was.”

Slot legt uit dat Klopp supporter is van de nieuwe coach van Liverpool. “Hij heeft me een paar goede tips gegeven, maar ik denk dat wat er voor mij uitsprong was dat hij zo blij voor me was en dat, en hij heeft dit ook in de media heeft gezegd, dat hij vanaf nu mijn grootste fan zou zijn omdat hij Liverpool altijd steunt. Dat zie je niet vaak. Het zegt dus ook veel over zijn karakter, de manier waarop hij met deze situatie om is gegaan”, besluit de 45-jarige oefenmeester.

