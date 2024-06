Arne Slot: ‘Hij gaat mij helpen met… hoe zeg ik dit in het Engels?’

Sipke Hulshoff, de rechterhand van Arne Slot, verhuist definitief mee naar Liverpool. In het eerste interview dat de nieuwe hoofdcoach met de club geeft gegeven kwam de rol van Hulshoff ter sprake. Ook performance coach Ruben Peeters gaat met Slot mee naar de Engelse havenstad. De 45-jarige coach legt uit wat er van hen verwacht kan worden.

Slot legt uit dat Hulshoff iets meer ervaring heeft dan de hoofdtrainer zelf. Dat kan goed van pas komen, zo denkt Slot. “Hij is wat ouder dan ik, niet zoveel, maar wel een beetje ouder dan ik. Omdat we al zo lang samenwerken, denk ik dat we allebei precies weten wat we willen als het gaat om spelopvatting en speelstijl. Ik denk dat het flink gaat helpen.”

Maar Hulshoff is niet de enige die met Slot meegaat naar Liverpool. “Dan komt er een performance coach, Ruben Peeters, die mij en de club gaat helpen met, hoe moet ik dat in Engelse woorden zeggen, de manier waarop we aan de fysieke kant werken. Wij drieën werken nu drie jaar samen bij Feyenoord en we weten hoe we willen werken, dat is heel goed.”

“En dan is er ook nog een vervanger bij de keeperstrainers”, gaat Slot verder. “We hebben Fabian Otte binnengehaald, die werkzaam was bij Borussia Mönchengladbach, en nu nog steeds bij het Amerikaanse team op de Copa América is. Dat zijn dus de eerste posities die we hebben ingevuld en ik denk dat we nog op zoek zijn naar één of twee andere posities binnen de staf.”

