Arne Slot moest geheim met zich meedragen: 'Alleen mijn vrouw wist ervan'

Arne Slot moest de interesse van Liverpool enige tijd voor zich houden. Alleen zijn vrouw wist van de interesse van de Engelse grootmacht, vertelt hij in zijn eerste interview op de clubwebsite. Slot verruilde Feyenoord deze zomer voor Liverpool.

Slot krijgt de vraag of hij wat kan zeggen over het moment dat de interesse van Liverpool serieus werd. “Zulke momenten zijn privé. Niemand hoeft dat te weten”, antwoordt de voormalig trainer van Feyenoord. “Toen Liverpool voor het eerst interesse toonde, moest ik het tussen mij en mijn vrouw houden. Ik heb altijd al geweten dat ik Feyenoord alleen voor een fantastische club zou willen verlaten. Dat is Liverpool. De Premier League is ook een fantastische competitie.”

Slot kreeg al eerder de kans om naar Engeland te verhuizen. “Een jaar geleden stond ik ook in de belangstelling van een paar Premier League-clubs (met name Tottenham Hotspur, red.), maar toen besloot ik mijn contract bij Feyenoord te verlengen, met het plan om nog twee jaar te blijven. Na een jaar kwam Liverpool echter voorbij. Het was geen moeilijke keuze voor me. Ik was erg gelukkig bij Feyenoord en ik was blij met de manier van werken daar, maar ik moest deze kans aangrijpen”, geeft hij aan.

