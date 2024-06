België revancheert zich en brengt alle ploegen in Groep E op gelijke hoogte

In een prachtig gevecht is het België gelukt om de gewenste én noodzakelijke zege te boeken. Roemenië werd met 2-0 verslagen, waarmee alle ploegen in poule E op 3 punten staan. Als vanzelf verging het onze zuiderburen niet, omdat de Roemenen voor volk en vaderland er een echte strijd van wisten te maken.

België wist wat het moest doen in het RheinEnergieStadion in Keulen en zette dat direct om in daden. Youri Tielemans schoot na anderhalve minuut kiezelhard raak, waarmee de Belgen direct de voorsprong te pakken hadden. Roemenië had twee minuten later alweer langszij kunnen komen, maar de kopbal van verdediger Radu Dragusin werd prima gekeerd door doelman Koen Casteels. De Belgen lieten er geen twijfel over bestaan in het restant van het eerste bedrijf; er moest en zou gewonnen worden. Kansen waren er voldoende voor Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio en Jeremy Doku, maar de Roemeense doelman Florin Nita hield zijn doel schoon. Tegen het eind van het eerste bedrijf kwamen de Roemenen wat meer aan aanvallen toe. De Belgen, die uitstekend speelden, hadden flink met hun krachten gesmeten en lieten verdedigend wat kleine steekjes vallen. Dat leidde tot een mogelijkheid voor spits Denis Dragus die een teenlengte tekort kwam, waarna kort erna verdediger Andrei Burca hoog over kopte.

De tweede helft golfde op en neer. De Roemenen hadden al snel mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Denis Man en Valentin Mihaila wisten het net niet te vinden. Datzelfde gold ook voor Kevin de Bruyne die met regelmaat vanuit de tweede lijn het doel van Nita onder vuur nam. Lukaku scoorde wel, maar zijn knie bevond zich in buitenspelpositie, dus voor de derde maal dit toernooi ging een doelpunt van zijn voet niet door. Kort erna was Casteels de reddende engel voor de Rode Duivels toen hij Man van scoren afhield. Diezelfde Casteels stond aan de basis van de bevrijdende 2-0 voor België. Een lange bal belandde voor de voeten van een alerte de Bruyne die wel raad wist met dit cadeautje. De 2-0 gaf de Belgen lucht wat ze even later alweer bijna kwijt leken te zijn toen Wout Faes zich verslikte in invaller Denis Alibec. Ee andere invaller, aan Belgische zijde, Zeno Debast voorkwam erger door voor de lijn het speeltuig weg te werken.

Tot aan het laatste fluitsignaal bleven beide ploegen gaan voor het doelpunt wat goed paste in dit bevlogen voetbalgevecht. Lukaku had nog kunnen scoren, maar het was de spits niet gegund. De drie punten voor de Belgen daarentegen wel, waarmee alle ploegen in poule E op eenzelfde aantal punten komen te staan. Daarmee is de strijd om de knock-outfase helemaal open en zal woensdag blijken welke twee teams zich gaan plaatsen. België neemt het dan op tegen Oekraïne, maar zal het dan zonder de geschorste Lukebakio moeten doen. Roemenië stuit op dezelfde tijd op Slowakije.