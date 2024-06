Bizar: Afrika Cup-topscorer speelt al elf jaar illegaal voor Equatoriaal-Guinea

De FIFA is tot de conclusie gekomen dat Emilio Nsue nooit voor Equatoriaal-Guinea uit had mogen komen. De 34-jarige aanvaller, die in 42 interlands goed was voor 23 doelpunten, is om die reden voor zes maanden geschorst door de wereldvoetbalbond.

Om diezelfde reden schrapte de FIFA vorige maand twee zeges van het West-Afrikaanse land in de kwalificatiereeks voor het WK 2026. Het besluit van de FIFA wordt toegelicht in een dossier van vijftien pagina's, waaruit blijkt dat de topscorer van de Afrika Cup van 2023 al sinds 2013 onrechtmatig als international voor Equatoriaal-Guinea actief is.

Artikel gaat verder onder video

De FIFA oordeelde in 2013 ook al dat Nsue niet voor Equatoriaal-Guinea mocht spelen, maar pas nadat de aanvaller tot tweemaal toe de winnende treffer maakte in de WK-kwalificatie voor het West-Afrikaanse land kwam de zaak weer boven water. De wereldvoetbalbond meldt dat Nsue al die jaren niet speelgerechtigd is geweest voor Equatoriaal-Guinea, omdat de op Mallorca geboren aanvallers pas die nationaliteit kreeg nadat hij al 26 wedstrijden in actie was gekomen voor Spaanse jeugdelftallen.

Tijdens zijn carrière kwam de 34-jarige spits onder meer uit voor RCD Mallorca, Real Sociedad, Middlesbrough en Birmingham City. Momenteel staat Nsue onder contract bij CF Intercity, dat speelt in de lagere regionen van Spanje. De aanvaller heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing. Dit kan eerst bij de FIFA en anders nog bij het CAS.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder geeft Koeman bizarre suggestie: analist ziet aanvaller als linksback fungeren op EK

Jack van Gelder heeft zich tijdens de uitzending van De Oranjezomer uitgelaten over de definitieve selectie van Oranje voor het EK.