Bizar moment op de Copa América: Chili spreekt van schande na doldwaze actie Canadees

Canada heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag verzekerd van een plek in de kwartfinales van de Copa América. De Noord-Amerikanen, die onlangs in een oefenwedstrijd nog tegenover het Nederlands elftal stonden, hielden Chili op 0-0 en eindigden zodoende op de tweede plaats achter Argentinië. Chilenen spreken op social media hun woede uit over het optreden van de arbitrage. Zo spreken ze van een schande omdat een bizarre actie van Moïse Bombito niet bestraft werd met rood.

Canada maakte een wisselvallige indruk in de aanloop naar de start van de Copa América. De ploeg van bondscoach Jesse Marsch leed op 6 juni een kansloze oefennederlaag tegen het Nederlands elftal (4-0), maar hield een paar dagen later knap Frankrijk op een doelpuntloos gelijkspel. In de eerste groepswedstrijd op de Copa América moesten de Noord-Amerikanen ondanks een aantal goede mogelijkheden hun meerdere erkennen in Argentinië (2-0). Ze herstelden zich tegen Peru (0-1 winst). Omdat Chili twee punten had verzameld in de eerste twee wedstrijden, had Canada in de laatste groepswedstrijd voldoende aan een punt.

Artikel gaat verder onder video

Marsch en zijn manschappen werden al vroeg in de wedstrijd geholpen door een rode kaart. Gabriel Suazo ontving na twaalf minuten al zijn eerste gele kaart en werd een kwartier later opnieuw op de bon geslingerd, na een wat op het eerste oog onschuldige overtreding lijkt. Op social media spreken Chilenen hun ongeloof uit over het besluit van de scheidsrechter om Suazo vanwege die actie met zijn tweede gele en dus rode kaart naar de kant te sturen. Het ongeloof groeide in het vervolg van de wedstrijd. De reden: een opmerkelijke actie van Moïse Bombito. De 24-jarige Canadees werd na twee minuten al bestraft met geel, maar ontsnapte later aan een directe rode kaart.

Bombito deelde bij een hoekschop een duidelijk bewuste elleboogstoot uit aan Rodrigo Echeverría. De Chileen ging naar de grond, maar een straf voor Bombito bleef uit. De Canadees mocht de wedstrijd volmaken en hield met zijn teamgenoten Chili op 0-0, waardoor zij zich mogen opmaken voor de kwartfinales.

Argentinië wint ook laatste groepswedstrijd

Argentinië bewees in de laatste groepswedstrijd ook zonder Lionel Messi te kunnen winnen. De sterspeler en aanvoerder liet de ontmoeting met Peru wegens fysieke klachten aan zich voorbijgaan. Zonder Messi vielen ook in de derde wedstrijd van Argentinië de doelpunten pas in de tweede helft. Lautaro Martínez opende vlak na rust de score en bepaalde de eindstand vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd op 2-0. De regerend wereldkampioen was na de 2-0 zege op Canada en de 0-1 overwinning op Chili al zeker van een plek in de volgende ronde. Voormalig Ajax-verdediger Nicolas Tagliafico had een basisplaats. Lisandro Martínez bleef op de bank, evenals Geronimo Rulli.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.