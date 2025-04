Twee voetbalfans overleden voorafgaand aan Copa Libertadores-duel in Chili

Bij ongeregeldheden voorafgaand aan de Copa Libertadores-wedstrijd tussen het Chileense Colo Colo en het Braziliaanse Fortaleza zijn twee voetbalfans overleden bij rellen buiten het stadion in Santiago. Dat meldt de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. De wedstrijd ging vervolgens gewoon door maar werd verstoord door boze supporters en daarop gestaakt.

Voor de wedstrijd in de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League ontstond er chaos buiten het Estadio Monumental David Arellano toen honderden mensen zonder een kaartje toegang probeerden te verschaffen tot het stadion. Daarbij werden er hekken omver zijn geduwd, waaronder twee mensen terechtkwamen. Een van hen overleed ter plekke, terwijl de ander overleed in een nabijgelegen kliniek. Volgens Chileense media gaat het om twee tieners.

Artikel gaat verder onder video

Francisco Morales, officieer van justitie van het lokale parket, geeft te kennen dat de aanloop naar het fatale incident wordt onderzocht. "Er ontstond een stormloop die resulteerde in het instorten van een hek. We onderzoeken momenteel nog of een politievoertuig betrokken was bij de dood."

Ondanks de tragische gebeurtenissen ging de wedstrijd tussen Colo Colo en Fortaleza 'gewoon' door. Het einde van de wedstrijd werd echter niet gehaald. Het duel werd na zeventig minuten gestaakt bij een stand van 0-0. Supporters van de thuisclub kwamen in opstand en gooiden voorwerpen op het veld uit protest. Of het ook te maken had met de gebeurtenissen van voor de wedstrijd is niet bekend.

Naast het gooien van voorwerpen door supporters brak een enkeling ook door een glazen wand voor de tribunes om vervolgens het veld te betreden. Spelers van Colo Colo, onder wie Esteban Pavez en Arturo Vidal, probeerden de Chileense fans nog te kalmeren. De Uruguyaanse arbiter besloot het duel uiteindelijk definitief te staken.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de dos hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental antes del inicio del partido entre Colo Colo y Fortaleza Esporte Clube.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos.



Acompañamos en… — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 11, 2025

