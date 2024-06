Zeer opmerkelijk moment uit Oekraïne - België gaat viraal: ‘Afschuwelijk, ik verwacht een afstraffing’

België zal het laatste groepsduel met Oekraïne van afgelopen woensdag zo snel mogelijk willen vergeten. De ploeg van trainer Domenico Tedesco kwam niet verder dan een zeer teleurstellend doelpuntloos gelijkspel. Tedesco en zijn manschappen werden na het laatste fluitsignaal getrakteerd op een striemend fluitconcert. Dat klonk een paar minuten voor het einde ook al na een op z’n zachtst gezegd zeer opmerkelijke hoekschopvariant. Belgen raken er niet over uitgepraat.

België is er alles aan gelegen de teleurstellende prestaties tijdens het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar deze zomer recht te zetten. De formatie van toenmalig bondscoach Roberto Martínez geraakte toen niet verder dan de groepsfase. Martínez vertrok na het WK als bondscoach van de Rode Duivels en werd opgevolgd door Tedesco. Onder zijn leiding werd België geacht de EK-groep met Oekraïne, Roemenië en Slowakije winnend af te sluiten. Maar na de verrassende nederlaag tegen Slowakije volgde tegen Roemenië weliswaar herstel (2-0 zege), maar was het tegen Oekraïne niet om aan te zien.

Artikel gaat verder onder video

De Rode Duivels leken in de laatste groepswedstrijd vooral niet te willen verliezen. Bij winst hadden ze groep gewonnen en waren ze aan de ‘gunstige’ kant van het speelschema terechtgekomen, maar zo ver kwam het dus niet. België vreesde een late tegentreffer en deed er alles aan het spel in de slotfase te vertragen. Dat blijkt ook uit een hoekschop in minuut 86. Kevin De Bruyne speelde de bal kort op Johan Bakayoko en kreeg ‘m vervolgens terug van de PSV-aanvaller. In plaats van de bal voor het doel, waar toch wat Belgen zich verzameld hadden, te slingeren, ging die via Jan Vertonghen helemaal terug naar doelman Koen Casteels. De sluitpost had de bal nog niet ontvangen of er klonk al een striemend fluitconcert vanaf de tribunes.

Belgische supporters waren duidelijk niet blij met de manier waarop hun ploeg omging met de mogelijkheid om er nog een winnende uit te persen. De beelden van de hoekschop gaan in de nasleep van de ontknoping in groep E viraal op social media. “Deze corner is misschien wel een even groot dieptepunt als Qatar 2022”, zo schrijft iemand op X. Een ander trekt er de conclusie uit dat België inderdaad bang was te verliezen. “Als we hier even goed opletten willen ze dus gelijkspelen, dat is wat het plan was en nu zitten ze met Frankrijk opgescheept in het schema des morts. Dit is hoe angst voor uitschakeling eruit ziet.” De reacties zijn niet mild. “Met deze mentaliteit verwacht ik komende maandag een afstraffing. Ik snap oprecht niet waarom de spelers wel tevreden zijn. Zwakste groep van het EK, 4 punten halen en 2 slechte wedstrijden spelen tegen veel lager geplaatste team. De ontgoocheling van veel supporters ligt in het gebrek aan durf”, zo klinkt het.

De Belgen hebben nog een paar dagen om zich gereed te maken voor de clash tegen Frankrijk. Maandag om 18.00 uur strijden de buurlanden om een plekje in de kwartfinales. Daarin wacht de winnaar een ontmoeting met Portugal of Slovenië.

