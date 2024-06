Bizar moment van Sutalo resulteert twintig seconden later in doelpunt Albanië: 'Weer vijf miljoen minder waard'

Albanië is vroeg op voorsprong gekomen in de EK-wedstrijd tegen Kroatië. In de elfde minuut opende de underdog de score via een kopbal van Qazim Laci, vlak na een opmerkelijke actie van Ajax-verdediger .

In de tiende minuut van de wedstrijd stuurde Laci al een lange bal richting het strafschopgebied, waarna Sutalo de bal volledig verkeerd raakte. In een poging de bal weg te werken schoot hij de bal ver omhoog, waarna Albanië weer in balbezit kwam. Dat balbezit leidde twintig seconden later tot de 0-1.

Vanaf de rechterflank verstuurde Jasir Asani een voorzet, die door Laci werd binnengekopt. Laci werd vrijgelaten door Sutalo en Marcelo Brozovic in het strafschopgebied. Zij waren nog wel enigszins in de buurt; centrumverdediger Josko Gvardiol was nergens te bekennen. Doelman Dominik Livakovic zag er ook niet heel sterk uit na de kopbal.

Journalist Henk Spaan concludeert in een tweet dat Sutalo na de eerste helft 'weer vijf miljoen euro minder' waard is geworden. Sutalo is de enige Eredivisionist met een basisplaats bij Kroatië. Met Borna Sosa (Ajax) en Luka Ivanusec (Feyenoord) zitten er nog twee Eredivisionisten op de bank.

Doelpunt Albanië🚨!



11' Qazim Laçi



Kroatië 0-1 Albanië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/Hq1jst3BeW#EURO2024 pic.twitter.com/Ci0xxrNlBa — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 19, 2024

Sutalo na deze eerste helft weer vijf miljoen minder waard. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) June 19, 2024

