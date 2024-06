Canadese speler racistisch bejegend na harde tackle op Messi

De Canadese verdediger Moïse Bombito is na afloop van de wedstrijd tussen Argentinië en Canada (2-0) op de Copa América racistisch beledigd via sociale media. De beledigingen begonnen na een harde tackle van de centrale verdediger op de Argentijnse sterspeler .

De tackle vond plaats enkele minuten voor het einde van de wedstrijd, waarbij Bombito eerst de bal speelde maar vervolgens Messi ook raakte op de enkels. Dit leverde de Canadees vervolgens een stortvloed aan beledigende en kwetsende reacties op.

De Canadese voetbalbond heeft in een statement inmiddels afstand genomen van de racistische uitingen. “Canada Soccer is zich bewust van en zeer verontrust door racistische opmerkingen die online zijn gemaakt en gericht zijn aan een van de spelers van ons nationale team na de wedstrijd van vanavond. We zijn in contact met de CONCACAF en de CONMEBOL over deze situatie.”

Ook Bombito zelf heeft via zijn Instagram gereageerd op de racistische drek die hij over zich uitgestort heeft gekregen. “My beautiful Canada. No room for that bs”, postte hij in een Instagram story. De FIFA zet in ieder geval alles op alles om racisme in het voetbal uit te bannen. Zo kondigde de wereldvoetbalbond deze week aan dat er tools in het leven zijn geroepen om spelers te beschermen tegen beledigingen op social media. Alle 211 lidstaten van de FIFA kunnen gebruikmaken van deze tools.

Messi was down on the pitch after a hard tackle in the Copa América opener.



He was able to remain in the game.pic.twitter.com/FruOHwEI0h — Football Report (@FootballReprt) June 21, 2024 Canada Soccer Statement. pic.twitter.com/jfej5I6WEa — CANMNT (@CANMNT_Official) June 21, 2024

© Viaplay/Instagram Bombito

