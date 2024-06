Cody Gakpo: 'Uit angst voor juridische gevolgen worden medische fouten vaak niet openlijk toegegeven'

is niet zoals de meeste voetballers. De aanvaller van Oranje en Liverpool doet graag aan intellectuele zelfontwikkeling en houdt ervan om uit zijn comfortzone te stappen, zo geeft hij aan tegenover het Algemeen Dagblad.

“Ik lees bijna alleen maar boeken over psychologie, geloof en mindset”, geeft Gakpo aan in gesprek met de krant. Op dit moment leest hij Black Box Thinking, een Engels boek over zelfontwikkeling. “Ik hou ervan om op zoveel mogelijk manieren te leren. Het boek Black Box Thinking gaat over het maken van fouten en hoeveel je daarvan kunt leren. Ik ben nu bij een hoofdstuk over de medische wereld, en hoe daar met fouten wordt omgegaan. Uit angst voor juridische gevolgen worden die vaak niet openlijk toegegeven.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de aanvaller moet men juist open zijn over fouten, zodat mensen zich beter kunnen ontwikkelen. "Ik probeer dat steeds naar het voetbalveld te vertalen. Er zijn nog genoeg dingen die ik niet goed doe. Waarom zou ik me daarvoor verstoppen? Omdat andere mensen daar dan over gaan oordelen? Ik probeer altijd open te zijn over mijn fouten.”

Begin 2023 maakte Gakpo de overstap van PSV naar Liverpool. Sindsdien is er veel veranderd in zijn leven. “Ik ben verhuisd, woon in een ander land, ben vader geworden, speel in een andere competitie. Door al die veranderingen word je als mens gedwongen om te groeien als het ware. Dat omarm ik heel erg. Ik geniet ervan om af en toe uit mijn eigen comfortzone te komen, om verder te komen in het leven”, besluit hij.

