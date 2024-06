Complete verbijstering tijdens Portugal - Tsjechië: 'Je moet het hebben gezien om te geloven'

Portugal is de grote favoriet voor de winst in groep F en een belangrijke kanshebber voor de eindzege van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar dreigt in de eerste groepswedstrijd tegen Tsjechië meteen tegen puntenverlies aan te lopen. De formatie van bondscoach Roberto Martínez is vanaf het begin de bovenliggende partij en kreeg een aantal serieuze kansen op de voorsprong, maar moet in de slotfase alle zeilen bijzetten om een valse start te voorkomen. NOS-commentator Jeroen Elshoff reageerde vol verbazing op de openingstreffer van de Tsjechen.

Tsjechië kon in de eerste helft weinig tot geen vuist maken tegen Portugal, maar hield de Europees kampioen van 2016 wel op 0-0. In de eerste twintig minuten van de eerste helft was het andermaal een eenrichtingsverkeer richting het Tsjechische doel, maar de bal wilde er voor Portugal maar niet in. Aan de andere kant viel-ie wel. Lukas Provod schoot op fraaie wijze de 0-1 binnen. “Je moet het gezien hebben om te geloven. Amper hebben ze de bal, tot nu toe de doelman van Portugal alleen herkend van een voetbalplaatje. Daar niet in de buurt geweest en dan ineens dit”, was de veelzeggende reactie van Elshoff.

Artikel gaat verder onder video

Tsjechië kon overigens niet heel lang genieten van de voorsprong. Nog geen tien minuten na het doelpunt van Provod zorgde een eigen treffer van Robin Hranác voor de Portugese gelijkmaker. Krijgen we nog een winnaar in Leipzig? Volg de slotfase hier live!

