Cristiano Ronaldo bereikt mooie mijlpaal tegen Ierland en is klaar voor het EK

heeft dinsdagavond laten zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd. Portugal speelde de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK en wist daarin overtuigend van Ierland te winnen: 3-0. Ronaldo was tweemaal trefzeker en bereikte daarmee een mooie mijlpaal.

Tegen Ierland had Portugal dinsdagavond ruim een kwartier nodig om de score te openen. De vrijstaande João Félix werd uit een hoekschop aangespeeld door Bruno Fernandes, waarna de aanvaller opendraaide en knap raak schoot in de verre hoek. Dat was ook direct de ruststand.

Na de thee was het tijd voor de grote Ronaldo-show. Zo’n vijf minuten in de tweede helft kreeg de steraanvaller een lange bal van Ruben Neves toegespeeld, die hij op de rand van de zestien mooi controleerde. Nadat hij zijn tegenstander uitspeelde krulde hij de bal schitterend in de verre hoek.

Tien minuten later zette Ronaldo de eindstand op het bord. Na goed voorbereidend werk van Diogo Jota kwam de bal bij de aanvaller van Al-Nassr terecht, die vanuit het midden van het strafschopgebied eenvoudig kon binnenschieten. Dat was alweer de 130ste treffer van de spits in het shirt van zijn land, waarmee hij helemaal klaar lijkt voor het EK. Portugal opent het toernooi op dinsdag 18 juni met een wedstrijd tegen Tsjechië.

